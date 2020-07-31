Tesla Cybertruck'un Rengi "Isıtarak" Değiştirilebilir mi? Musk'a Göre Evet!

Otomobillerde bir dönem popüler olan yanık titanyum kaplamaları hatırlıyor olabilirsiniz. Bu ilginç renk değişimlerini elde etmek için titanyum şart değil, paslanmaz çelikte de benzer bir efekt elde edilebiliyor.
Paslanmaz çelikten bahsetmemizin nedeni, Tesla CEO'su Elon Musk'a Twitter'da sorulan bir soru. Musk, böyle bir efektin Cybertruck üzerinde mümkün olup olmayacağına dair bir soruya "Evet" cevabını verdi.
Bununla birlikte Cybertruck üzerinde böyle bir şey denemek tehlikeli olabilir. McNally Institute tarafından paylaşılan bilgilere göre paslanmaz çeliğin renk değiştirerek saman sarısı olması için 370-425 santigrat dereceye kadar ısıtılması gerekiyor. Mavi renk için 600 dereceye kadar ısıtmanız gerekirken siyah için 650 derece ısıya ihtiyaç var.
Bu sıcaklıklar, gerekli önlemler alınmadığında aracın diğer pahalı bileşenlerine zarar verebileceğinden böyle bir işe kalkışmamakta büyük fayda var.
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