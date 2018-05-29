Tesla, Gövde Gösterisi Yaptı!

Tesla, son aylarda çok fazla dile getirilen olumsuz söylentileri, ardı ardına yaptığı bu açıklamalarla biraz da olsa azalttı!

Tesla, gövde gösterisi yaptı!

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