Tesla, Gövde Gösterisi Yaptı!
Tesla, son aylarda çok fazla dile getirilen olumsuz söylentileri, ardı ardına yaptığı bu açıklamalarla biraz da olsa azalttı!
Tesla'nın geçtiğimiz aylar içerisinde Autopilot liderini, önemli bir güvenlik temsilcisini ve diğer bazı yöneticilerini kaybetmesi çok konuşulmuştu. Bu haberlerle birlikte, firmanın yöneticileri ile anlaşamadığı izleniminin doğduğu bir gerçek. Ancak Tesla, bunun aksini kanıtlamaya kararlı gözüküyor. Firma, geçtiğimiz haftalar içerisinde bünyesinde çalışmaya başlayan yeni yöneticileri duyurdu ve bunların bir kısmı, teknoloji dünyasının büyük isimlerinden oluşuyor.
Öncelikle, deneyimli makine öğrenimi uzmanı Stuart Bowers, Snap'ten ayrılarak Tesla'nın hem donanım hem de yazılım Mühendisliği VP'si oldu. Apple'ın teknoloji operasyonu lideri Neeraj Manrao ise Enerji Üretimi Yöneticisi konumuna geliyor. Amazon lojistik yöneticisi Mark Mastandrea ise artık Tesla'nın araç teslim hizmetlerinin başına geçecek. Hatta Walmart bile bir teknoloji liderini kaybediyor. Online market lideri Kate Pearson, artık Tesla'nın arazi teslimat çalışmalarına liderlik edecek.
Bunlar ve diğer işe alımlar tam anlamıyla büyük birer bomba etkisi yaratmamış olabilir. Ancak Tesla'nın bir firma olarak yönetim sorunları ve Model 3 üretim problemleri ile sallantıda olduğu algısını bir parça da olsa azaltmayı başaracağı bir gerçek. Ayrıca Tesla, pek çok farklı pozisyon için halen yeni çalışanlar almaya devam ettiğini de belirtiyor.
Levent Öztürk
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