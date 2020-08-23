Tesla'ya İddialı Bir Rakip: Lucid Motors ve Muazzam Aracı Lucid Air

Lucid Motors, yakın zaman içerisinde tanıtmayı planladığı elektrikli aracı Lucid Air hakkında bir süredir oldukça cesur iddialarda bulunuyor. Yeni aracın önümüzdeki ay tanıtılması planlanıyor ve hafta içerisinde yapılan basın açıklaması da öncekilerden çok farklı değildi.
Firma, yeni aracı Air'in 517 mil (yaklaşık 832 kilometre) menzile sahip olduğunu açıkladı. Bu menzil, şu anda en uzun menzile sahip araç olan Tesla Model S Long Range Plus'tan %30 daha uzun. Ayrıca aracın 100 kilometre hıza 2,5 saniyeden daha çabuk ulaşabileceği, 900V mimarisi sayesinde Seviye 3 DC hızlı şarjı kullanarak her dakika için 20 mil (32km) hızı ile tekrar şarj edilebileceğini söylüyor. Bu hız, aracın tamamen şarj olmasının sadece 26 dakika süreceği anlamına geliyor.
Açıklamada belirtilene göre Lucid, Volkswagen'in alt firması Electrify America ile "üç yıllık hediye şarj" için bir araya geliyor. Electrify America, şu anda ABD'de 2.000'den fazla istasyona sahip ve bir süredir ABD genelinde 150kW ve 350kW arasındaki istasyon seçeneklerini genişletmekle meşgul.
Lucid, şaşırtıcı olmayan bir şekilde Lucid Connected Home Charging Station (Lucid Bağlantılı Ev Şarj İstasyonu) adını taşıyan yeni bir ev şarj istasyonu geliştirmekte olduğunu da duyurdu. Günümüzdeki ev şarj istasyonlarının neredeyse tamamı sadece şebekeden araca olmak üzere tek yönlü akıma sahipken, LCHCS çift yönlü olacak. Yani elektrik kesintisi gibi bir durum sırasında araç mobil bir batarya gibi kullanabilecek ve ev cihazlarının çalışmaya devam etmelerini sağlayacak.
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