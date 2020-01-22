Tesla'dan İstenmeyen Hızlanma Açıklaması Geldi

Tesla, Model X, Model S ve Model 3 otomobilleri için "istenmeyen hızlanma" şikayetleri ile ilgili önemli bir açıklama yaptı!

  • Ercan Uğurlu
Tesla'dan İstenmeyen Hızlanma Açıklaması Geldi

Yakın zamanda Tesla otomobiller için önemli bir iddiada bulunulmuş ve Tesla otomobillerin kendi kendine, sürücünün isteği olmaksızın hızlandığına ilişkin şikayetler ortaya atılmıştı. Konunun üzerine ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Tesla araçlarıyla ilgili bahsedilen şikayetleri gözden geçireceğini açıklarken, Tesla ise hemen bir açıklamada bulunmamıştı. Ancak çok geçmeden şirket resmi açıklamada bulundu.

Resmi web sitesi üzerinden bir açıklama yayınlayan Tesla, Tesla otomobillerin kendi kendine hızlandığına ilişkin iddiaları reddetti. Özellikle hakkında şikayet olan Model S, Model X ve Model 3 modelleri için bu tip problemlerin yer almasının imkansız olduğuna değinen şirket, tüm Tesla modellerinde pedal konum sensörünün yer aldığını ve "herhangi bir hata" durumunda motor gücünün durdurulduğunu söyledi. Olası pedala yanlış basma durumlarını ortadan kaldırmak ve kazaları önlemek için torku yöneten Autopilot sensörlerini kullanan Tesla, yaptığı açıklamada benzer şekilde fren ve gaz pedallarına aynı anda basılması durumunda bile, torka bakılmaksızın gaz pedalının girdisini geçersiz kıldıklarını ve bu durumda da otomatik olarak frenleme yapıldığını dile getirdi.

Öte yandan NHTSA (ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi) ile şeffaf olduklarını ve istenmeyen hızlanma ile ilgili yapılan müşteri şikayetlerini gözden geçirdiklerini de açıklamasında söyleyen Tesla, son birkaç yıl içinde iddia edilen bu tip şikayetlerin hepsinde, ortaya konulan verilerin aracın düzgün çalıştığını kanıtladığına da değindi.

Tesla'nın açıklamasının tam metnine buradan erişebiirsiniz.

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