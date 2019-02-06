Tesla, Maxwell'i satın alıyor
Tesla, enerji depolama firması Maxwell'i bünyesine katıyor...
- Levent Öztürk
Tesla'daki işten çıkarmaların ardından firma, enerji depolama firması Maxwell Technologies'i 218 milyon dolara satın alacak. Tesla, hisse başına 4.75$ fiyatı ile, yani piyasa fiyatının 1.75$ üzerine, enerji depolama işini satın almayı kabul etti. Raporlara göre Maxwell'in anlaşmayı 2019 Q2'de tamamlaması bekleniyor.
Maxwell, Elon Musk'ın sevdiği ultra-kapasitörler üretiyor olsa da, firmanın satın alımının asıl sebebi muhtemelen elektrikli araçların sürüş menzilini arttırabilecek olan yeni kuru elektrot teknoloji olarak düşünülüyor. Kuru elektrot teknolojisi, elektrikli arabaların bataryalarının masraflarını da azaltabilir ve Tesla'nın şu anda daha büyük bir müşteri havuzuna ulaşmak için ihtiyacı olan şeyin bu olduğu söylenebilir.
Anlaşma hakkında konuşan Maxwell Başkanı ve CEO'su Dr. Franz Fink'in söylediğine göre firma olarak yeni anlaşmadan mutlular ve ortak bir sürdürülebilir gelecek hedefi için beraber çalışacakları belirtiliyor. Ayrıca bu anlaşmanın Maxwell paydaşları için en iyi yol olduğunu düşündüğü de belirtti.
Anlaşmanın sonucu olarak Tesla 380 çalışan daha kazanmış olacak ancak bu çalışanların kaçının Tesla ve SpaceX'te görev alacağı henüz belli değil.
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