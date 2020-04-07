Tesla, Model 3 Parçaları ile Solunum Cihazı Üretiyor

Elektrikli araç devi Tesla, tamamen Model 3 parçalarından oluşan ve Coronavirüs salgını ile verilen savaşa destek olmayı amaçlayan kendi solunum cihazlarını üretmeye başladı.

  • Levent Öztürk
Tesla'dan, Model 3 Parçaları ile Solunum Cihazı

Solunum cihazları, Coronavirüs ile mücadelede durumu kritik olan COVID-19 hastalarını hayatta tutan en önemli tıbbi cihazlardan biri. Ancak salgın yayıldıkça, en fazla etkilenen ülkelerde bu cihazlarda eksiklikler görülüyor. Neyse ki bir grup üretici bu eksikliği gidermeye çalışıyor ve elektrikli araç devi Tesla da New York Gigafactory'sini solunum cihazı üretimine yardımcı olmak için kullanıyor.

5 Nisan'da Tesla'nın mühendislik ekibi, "yoğun bir şekilde Tesla araç parçalarını temel alan" kendi solunum cihazı hakkında güncelleme sundu. YouTube üzerinde yayınlanan dört dakikalık videoda, solunum cihazındaki pek çok parçanın Tesla Model 3'te kullanılanlar ile aynı olduğu gösterildi.

Tesla VentilatorTesla Ventilator
Engineering update on the Tesla ventilator

Pazar gününün daha erken saatlerinde New York Valisi Andrew Cuomo'nun bir danışması, Tesla'nın solunum cihazı için parçalar ürettiğini, cihazın tamamını üretmediğini söylemişti. Ancak görünene göre Tesla yaklaşımını biraz değiştirerek solunum cihazının tamamını üretmeyi hedefliyor. CEO Elon Musk daha önce yaptığı bir konuşmada firmanın solunum cihazları üzerinde çalışacağını, ancak bunlara "muhtemelen ihtiyaç duyulmayacağını" düşündüğünü söylemişti.

Tesla Engineering videosunda gösterilen paketlenmiş prototip temel olarak Model 3 bilgi-eğlence sistemi ile çalışıyor. Tesla solunum cihazı, merkezi dokunmatik ekranı takip için bir kullanıcı arayüzü olarak kullanıyor ve aracın anakartı da temel işletim sistemi olarak kullanılarak solunum cihazında gazların akışını kontrol ediyor.

Tabii ki Tesla, bu açığı kapamaya çalışan pek çok firmadan sadece biri. Dyson, General Motors, MIT ve Airbus gibi pek çok teknoloji devi de bu konuda kendi projelerini duyurdular. Ancak yeni sistemlerin tıbbi bir ortamda kullanılmadan önce bazı yönetmelikleri ve düzenlemeleri geçmeleri gerekecek.

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