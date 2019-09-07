Tesla Model 3, Tamamen "Vegan" Olacak!
Tesla, Model 3'ün deri direksiyonunu değiştirerek arabasını "vegan" yapacağını doğruladı!
- Levent Öztürk
Müşeriler ve PETA gibi hayvan hakları gruplarından gelen baskıların ardından Tesla, Model 3'ü tamamen "vegan yapmaya" karar verdi: Gerçek deri kaplı direksiyon, koltuklarda kullanılan "Tesla Sentetik Malzemesi" ile uyumlu olarak değiştiriliyor.
Bu seçenek tamamen yeni değil; Model S ve Model X de bir süredir bu seçeneğe sahipti. Elon Musk, firmanın Haziran ayındaki yıllık hissedar toplantısında yaptığı konuşmada Model 3'ün iç düzenin 2020 yılına kadar tamamen vegan olacağını söylemişti. Musk, yaptığı konuşmada deri olmayan malzemenin ısıtmalı direksiyonda kullanılması ile ilgili zorluklar olduğunu söylemiş ancak bu sorunları aşmak üzere olduklarını müjdelemişti.
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