Tesla Model 3 teslim süreleri hızlandı...

Tesla'nın çabaları, Model 3'ün teslim süresini kısaltmayı başardı!

Tesla Model 3 teslimleri hızlanıyor...

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