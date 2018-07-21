Tesla Model 3 teslim süreleri hızlandı...
Tesla'nın çabaları, Model 3'ün teslim süresini kısaltmayı başardı!
Görünene göre Tesla'nın fabrika genişletmeleri, yapılan masrafları fazlasıyla karşılıyor. ABD'de Tesla Model 3 siparişleri için bekleme süresi bir aya kadar düşmüş durumda. Bu bekleme süresi daha önce 5 aya kadar çıkabiliyordu.
Bu değişiklik, Tesla'nın Model 3'lerde var olan seçenekleri değiştirmesinin sadece birkaç hafta sonrasında yaşandı ve araba üreticisinin durumu düzeltmeye başladığının şüpheli bir işareti. Hem uzun menzilli arka çekişli model (kısa süre öncesine kadar üretimde olan tek model) hem de çift motorlu performans modeli artık 1-3 ay arasında sahibine ulaşabiliyor.
Bu da geride sadece uzun menzilli çift motorlu modelin kaldığı anlamına geliyor, dolayısıyla ödemenin yapılmasından yaklaşık olarak 2-4 ay sonra aracınıza kavuşabiliyorsunuz. Ayrıca bu durum, ABD'de daha önceden rezerve etmiş veya etmemiş olan herkes için siparişlerin açılmasından sadece birkaç gün sonra geçerli gibi gözüküyor.
Firma, sunduğu en ucuz araba için üretim hedeflerine ulaşmak adına büyük bir çaba gösteriyordu ancak 35.000$ etiketli en ucuz seçenek hâlâ sunulmuş değil. Tesla, şimdilik motorlarından daha yüksek kâr elde etmeye ihtiyaç duyuyor.
Daha fazla model, üretim hattında daha fazla karmaşa demek ve bu yüzden de Tesla duruma dikkatle yaklaşıyor. Nisan ayında Elon Musk, Twitter üzerinden gönderdiği bir yazıda Tesla'nın daha fazla model sunması için haftada 5.000 araba üretimi civarına ulaşması gerektiğini söylemişti.
Bu arada arabanın otonom yetenekleri de gelişmeye devam ediyor. En son yazılım güncellemesi, aracı kendi kendine park etme işlevini sunmuştu.
Levent Öztürk
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