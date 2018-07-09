Tesla Model 3'e Yeni "Summon" Yeteneği
Tesla'nın Model 3'ü, aracınızı yanınıza çağırmanızı sağlayan Summon özelliğine kavuştu!
Sürücüsüz arabalarla dolu bir dünyaya son hızla yaklaşırken, her geçen gün yeni bir önemli nokta aşılıyor.
Bunların en son örneklerinden biri de artık Tesla Model 3'e ulaşan Summon (çağırma) özelliği oluyor. Autopilot özelliği zaten Model S ve X'te mevcutken, artık Tesla'nın en ucuz aracı da kendi kendine park edebilme yeteneğine sahip.
Artık Model 3 sahipleri evlerine ulaştıklarında arabalarından inip, telefonlarında birkaç tuşa basarak araçlarının kendi başına garaja girerek yanaşmasını izleyebilecekler. Aynı şekilde sabah yola çıkmadan önce de sadece birkaç tuş ile araçlarını çağırabilecekler.
Tesla'nın belirttiği üzere Autopilot sadece bir sürücü destek özelliği ve tamamen otonom bir sürüş yöntemi değil. Buna rağmen Summon ve benzeri özellikler Tesla ve diğer araçların neleri başarabileceğine yönelik önemli işaretler ve bu güçler zamanla daha da büyüyecekler.
Levent Öztürk
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