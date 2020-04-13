Tesla Model 3'ün Gizemli Kamerasının Gizemi Çözüldü

Tesla'nın Model 3'ü, en baştan beri kabine yönelmiş bir kamera ile piyasaya sürülmüştü. Ancak şimdiye kadar bu kameranın hiç bir fonksiyonu olmadı. Neyse ki kameranın amacını öğrenmek için daha fazla beklememiz gerekmeyecek. Elon Musk, bu kameranın amacının daha sonra gelmesi planlanan robo-taksi hizmetini desteklemek olduğunu açıkladı. Bu hizmet sırasında sürücü araç içerisinde olmayacağı için kamera, eğer yolcular aracın içinde herhangi bir hasara neden olursa video kanıt sunacak.
Elon Musk, daha önce bu kameranın "karaoke" seanslarını kaydetmenize yardımcı olabileceğine yönelik ipuçları da vermişti. Firma da, kısa bir süre önce yolcuları tanımak ve ayarlamaları (koltuk konumu ve klima gibi) otomatik olarak uygulanması için kamerayı kullanmak için bir patent başvurusunda bulunmuştu.
Kısacası şimdilik bu kamera, Tesla'nın rahatlık sunan ancak henüz sunulmamış gelecekteki otonom araç hayalinin bir işareti olarak görülebilir. Yakın gelecekte ise, bizlere çok daha fazlasını sunacağı kesin gibi görünüyor.
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