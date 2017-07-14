Tesla Model 3'ün Tasarımı Nasıl Değişti?
Tesla'nın büyük ilgi gören "uygun fiyatlı" elektrikli otomobili Model 3'ün tasarımı, ilk günden bu yana bakın nasıl değişti!
Tesla Model 3 uzun menzilli ve ekonomik ilk elektrikli otomobillerden biri olduğundan 400 bin civarında kişinin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Ancak Model 3'ün tasarımı ilk ortaya çıktığında bazıları hayal kırıklığına uğramıştı. Tasarım ilk zamandan bu yana oldukça değişti.
PartCatalog.com'dan tasarımcılar, biraz fazla çalışmaktan kaçmayıp yukarıda gördüğünüz GIF'i hazırladılar. Animasyonlu GIF, Mayıs 2016'da ortaya çıkan ilk model ile Elon Musk'ın birkaç gün önce tanıttığı üretim modelini karşılaştırıyor. Farkın bir kısmının kamera açısındaki, renkteki ve diğer faktörlerdeki farktan kaynaklanabileceğini belirtelim.
Model 3'ün özellikle ön tarafında bazı değişiklikler yapıldığı göze çarpıyor. Genel olarak Model 3'ün biraz daha uzun ve alçak olduğunu, farlarının yeniden tasarlandığını, çamurluğunun daha girintili hale geldiğini görüyoruz. Bunun yanında ön tekerleğin biraz öne alındığını, arka tarafın biraz daha büyük ve yüksek olduğunu gözlemliyoruz.
Tesla, güvenlik, performans ve diğer alanlarda da değişiklikler yapmış olabilir. Değişikliklerin genel olarak çok önemli olduğu söylenemez.
Firma, yeni ön siparişleri 2018 ortasında teslim edebileceğini tahmin ediyor. Bu, firmanın sadece 15 ayda 400.000 bin Model 3 üretmesi gerektiği anlamına geliyor.
Zeynel A. Öztürk
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