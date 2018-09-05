Tesla Model 3'ün Üretimi Tekrar Yavaşladı
Tesla'nın bir süre önce hızlanan Model 3 üretimi, Haziran'dan itibaren tekrar yavaşladı ve firmanın hedefini zora soktu!
Tesla, Haziran ayı sonunda haftada 5.000'in üzerinde Model 3s ürettiğinde, geleceği için büyük hedefleri vardı - Ağustos sonuna kadar haftada 6,000 üretim yapılacaktı. Ancak Electrek'in kaynakları doğru ise hedefe pek yaklaşıldığı söylenemez.
Kaynak, Tesla'nın Ağustos ayının son haftasında 4,300 Model 3 ünite ürettiğini ve şirketin Haziran ayından beri 5.000'den fazla üretim yaptığı bir hafta olmadığını iddia ediyor. Otomobil üreticisinin Eylül ayında biten çeyrek için hala genel EV üretim hedefini tutturma yolunda olduğu bildiriliyor, ancak Model 3 sayılarının yüksek sesle duyurulmadığı da bir başka gerçek.
Her zaman Tesla'nın haftada 5.000 üretiminin yakın vadede sürdürülebilir olup olmayacağı sorusu her zaman bulunuyordu ve Haziran ayının sonu bir patlama olarak kabul edilmekteydi. Bu sızıntı doğru ise, Tesla'nın Model 3'leri güvenilir bir şekilde istediği kadar üretmesinin daha uzun bir süre süreceği düşünülebilir. Bu durum da firmanın kâr elde etme çabalarını etkileyebilir ve daha uygun fiyatlı Model 3 seviyelerinden biri için hala bir ön sipariş bekliyorsanız, teslimat sürelerini de etkileyebilir.
Levent Öztürk
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