Tesla Model S Polis Aracının Şarj ile İmtihanı!
Tesla Model S polis aracı, takip sırasında şarjı bitince, manşetlere konu olmaktan kurtulamadı!
- Levent Öztürk
Fremont, Kaliforniya polis merkezini diğerlerinden ayıran önemli bir özellik bulunuyor: Kullandığı Tesla Model S polis aracı. Ancak merkez, Model S'in bir takip sırasında bataryasının neredeyse bitmesi ile önemli bir ders aldı.
Durumu ilk olarak Salı günü bildiren Mercury News, Fremont Polis Memuru Jesse Hartman ve yerel harekat merkezi arasında geçen telsiz konuşmalarını topladı. Görüşme sırasında memur, bir "suçlu aracı" takibe başladığını bildirirken, Model S polis aracının sadece altı millik (yaklaşık 10 kilometre) menzili kaldığını gösterdiğini belirtiyor.
"Her an (gücü) kaybedebilirim" cümlesi ile elektrikli arabanın bataryasının sonuna yaklaştığını belirten Memur Hartman, bir başka aracın takip liderliğine geçmesini istiyor. Kısa süre sonra da polis aracı bataryasının sonuna yaklaşıyor ve polis, şüphelinin tehlikeli sürüş manevraları sırasında takibi sona erdirmek zorunda kalıyor. Memur Hartman, şehre geri dönmeden önce bir şarj istasyonu bulması gerektiğini belirtirken, Tesla polis aracı istasyona geri dönmeden önce San Jose'de bataryalarını doldurmuş.
Roadshow, yorum almak için Fremont Polis Merkezi ile iletişime geçtiğinde, o gün Tesla'nın neden şarj olmadığının net bir şekilde belli olmadığını öğrendi. Memur Hartman'ın nöbeti öğleden sonra 2'de başladı ve takip ile sonuçlanan olay akşam 11'de gerçekleşti. Merkez, Tesla'nın bir polis aracı olarak performansından genel olarak oldukça etkilenmiş durumda. Bir merkez sözcüsünün söylediğine göre Model S, genellikle %40-%50 bataryası kalmış bir şekilde geri dönüyor. Ancak o gün, batarya iki tam nöbet boyunca kullanıldı ve takibin, ikinci nöbetin sonuna doğru, bataryalar tükenmek üzere iken gerçekleşmesi büyük bir şanssızlıktı.
Ayrıca sözcü, durumun o kadar da nadir olmadığını, merkezin benzinle çalışan araçlarının da yakıtının tükenebildiğini belirtiyor.
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