Tesla Model Y Direksiyonsuz Olabilir!

Tesla, çok yakında direksiyonsuz bir otonom arabayı piyasaya sürebilir. En azından Elon Musk'ın Model Y açıklamaları bunu gösteriyor!

Tesla Model Y direksiyonsuz olabilir!

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