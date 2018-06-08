Tesla Model Y Direksiyonsuz Olabilir!
Tesla, çok yakında direksiyonsuz bir otonom arabayı piyasaya sürebilir. En azından Elon Musk'ın Model Y açıklamaları bunu gösteriyor!
Tesla halen Model 3 üretimini hızlandırmaya çalışmasına rağmen, gelecek araçların gelişimi sekteye uğramış gibi görünmüyor. Otomobil üreticisi, en son hissedarlar toplantısı sırasında Model Y crossover SUV'un başka bir gölge taslağını ortaya çıkardı. Fotoğrafı çeken Electrek'e göre, araç hakkında pek bir şey ortaya çıkmıyor - tasarım taslağı en azından aracı ilk fotoğrafın gösterdiğinden farklı bir açıdan gösteriyor - ancak Tesla CEO'su Elon Musk'ın kendisi birkaç ayrıntıyı paylaştı. Model Y'nin herhangi bir deri kaplamaya sahip olmadığını ve hatta direksiyon simidine sahip olamayacağını düşündüğünü söyledi.
Bu tabii ki otonom araçlar ile ilgili bir şaka olmalı, ancak gelecekte yapay zekanın insandan daha iyi ve güvenli şoförler olacağı kesin. Şaka bir yana, GM 2019 yılında direksiyon simidi olmayan otomobiller piyasaya sürmek istediğini ciddi şekilde açıklamıştı. Tesla'nın da bu yılın sonu ile 2019'un ilk ayları arasında yeni elektrikli bir SUV piyasaya sürmesi, bu trendin başlangıcı olabilir.
Model Y ile ilgili birkaç ayrıntıyı paylaşmanın yanı sıra Musk, Tesla'nın henüz etkinleştirmek için ödeme yapmayan kullanıcılara ücretsiz Otomatik Test denemesi sunacağını söyledi. Bunun ne zaman başlayacağını ve deneme süresinin ne kadar süreceğini belirtmedi, ancak Tesla'nın bu haftasonu yazılım için bir güncelleme yayınlayacağını söyledi.
Şirketin dünya çapındaki satış sorumlusu Robin Ren, toplantı sırasında Tesla'nın Şangay'daki ilk yabancı fabrikasını kurmayı planladığını da ortaya çıkardı. Önceki raporlara göre, otomobil üreticisi Çin'in yıllar önce ülkenin yüksek gümrük vergisi ithalat tarifelerinden kaçınmak için otomobil yapmak için zemin hazırlamaya başladı. Şimdiyse Ren, yakın gelecekte fabrika hakkında daha fazla bilgi paylaşacağına söz verdi.
Model 3'e gelince, Musk, şirketin "büyük olasılıkla" Haziran ayı sonuna kadar haftada 5000 araba üretmeye başlayacağını söyledi. Bu muhtemelen Tesla'nın otomobillerinin beklemedeki gecikmeler nedeniyle ön siparişlerini iptal etmesini beklemek için karşılamak zorunda olduğu önemli bir hedef.
H. Hüseyin Öztürk
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