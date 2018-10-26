Tesla, "Musk'a Rağmen" Kar Açıkladı
Tesla, Elon Musk'a rağmen üçüncü çeyrekte kar etmeyi başarmış. Peki, Tesla'nın en çok satan otomobili hangisi oldu?
Tesla, yayınlanan son rapora göre, üçüncü çeyrek için mükemmel bir finans tablosu çizmeyi başarmış. Özellikle son dönemde Elon Musk ile gündeme gelen olaylar ve bunun neticesinde Tesla'nın kötü bir imaj çizmesi, anlaşılan o ki şirketin satışlarını olumsuz etkilememiş. Bugün açıklanan rapora göre rakamlar parmak ısırtır nitelikte.
GAAP'a (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri) göre 312 milyon dolar net kar eden Tesla, GAAP dışı verilere göre ise 516 milyon dolar karda. Tesla, üçüncü çeyrekte en çok kazancı ise Model 3 ile sağlamış.
Gelir bakımından en çok satan Tesla otomobili Model 3 olurken, şirket Model 3'ün satışlarını arttırmak için girişimlerde de bulunuyor.Açıklanan bilgiye göre şirket, Model 3'ün üretimini kademeli arttırmak için Çin'deki üretim çizelgesini hızlandırmaya karar vermiş.
Ercan Uğurlu
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