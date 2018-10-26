Tesla, "Musk'a Rağmen" Kar Açıkladı

Tesla, Elon Musk'a rağmen üçüncü çeyrekte kar etmeyi başarmış. Peki, Tesla'nın en çok satan otomobili hangisi oldu?

Tesla, "Musk'a rağmen" kar açıkladı

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