Tesla Nvidia'ya Bağlı Kalmak İstemiyor

Tesla, yapay zeka çipleri için artık Nvidia'ya bağlı kalmak istemiyor...

Tesla Nvidia'ya Bağlı Kalmak İstemiyor

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