Tesla Nvidia'ya Bağlı Kalmak İstemiyor
Tesla, yapay zeka çipleri için artık Nvidia'ya bağlı kalmak istemiyor...
Elon Musk, gelir duyurusunda "Son 2-3 yıldır bu konu üzerinde yarı gizli bir modda çalışıyoruz" dedi. "Sanırım kediyi çantadan çıkarmanın zamanı geldi..."
Söz konusu kedi: Tesla bilgisayarı. Diğer adıyla "Donanım 3" olarak bilinen bu model, otomobillerin kendi kendine sürüş yeteneklerini geliştirmek için gereken tüm numaralandırma işlemlerini yapmak üzere Model S, X ve 3'e yerleştirilmesi için Tesla tarafından oluşturulmuş bir donanım parçasıdır.
Tesla, şimdiye kadar Nvidia'nın Drive platformuna güveniyordu. Peki bu geçişin şimdi yapılmasının nedeni nedir?
Tesla, ürünlerini kendi içinde inşa ederek, verimlilik adına kendi ihtiyaçlarına odaklanabileceğini söylüyor.
Donanım 3 projesinin yöneticisi Pete Bannon, "Sinir ağlarımızın neye benzediğini ve gelecekte nasıl görüneceğini bilerek [...] fayda sağladık" demekte. Ayrıca Bannon, donanım yükseltmesinin gelecek yıl kullanıma sunulmasının planlandığını da belirtiyor.
"Anahtar," diye ekliyor Elon "sinir ağını temel, çıplak bir metal seviyesinde çalıştırabiliyor olmak. Bu hesaplamaları, bir GPU veya CPU'nun nasıl çalışacağı gibi bir tür emülasyon modunda değil, devrenin kendisinde yapmanız gerekir. Oradaki hafıza ile çok miktarda [hesaplamalar] yapmak istersiniz. "
Elon'a göre son sonuç oldukça dramatik: diyor ki, Nvidia'nın donanımı üzerinde çalışan Tesla'nın bilgisayarlı görüntü yazılımı saniyede yaklaşık 200 kare tutuyordu, özel çip ise saniyede 2000 kare sunabiliyor.
Ayrıca, AI analisti James Wang'ın belirttiği gibi, kendi üretimini yapmak Tesla'ya kendi geleceği üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor. Apple örneğini veren analist, iPhone'un performansa ve pazara giriş yapmasının temel nedenlerinden birinin firmanın özel SoC çabası olduğunu belirtiyor. Tesla'nın AI çip çabasının da aynı sonuca sebep olacağı belirtilirken, Nvidia veya Intel'den gelecek çipleri beklemek zorunda olan diğer otomobil üreticilere göre performanslarını ve özelliklerini öteye taşıyabileceklerinin altı çiziliyor.
Kendi üretimini yapan Tesla, kendi hızına göre kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir. Donanımın eksik olduğu bir alan bulunursa, bunu oluşturmak için başkasını beklemeleri gerekmeyecek. Ancak bunun basit bir işlem olmadığını da belirtmek gerekiyor – eğer sermayelerini sıfırlamadan başarabilirlerse (ve Elon masrafın "mevcut donanımla aynı" olduğunu söylüyor), bu firmanın arkasında önemli bir güç olabilir...
Levent Öztürk
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