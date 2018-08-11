Tesla Nvidia'ya Bağlı Kalmak İstemiyor

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Savaş Makineleri

Dinozorlar

Kayıp Şehirler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Korsanlar

Vahşi Batı

Robotlar ve Yapay Zekâ

Nostalji: 80'ler