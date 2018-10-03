Tesla, Otomatik Dönüş Sinyalleri İçin Patent Aldı
Pek çok sürücünün şerit değiştirirken sinyal vermeyi "düşünmediği" günümüzde, Tesla'nın yeni patenti çok işe yarayabilir!
Motorlu araçlarda kullanılan dönüş sinyalinin muhteşem bir buluş olduğu kesin. Hızlı bir metal kutuyu bir alandan diğerine taşıma niyetinizi zarifçe karşı tarafa iletir ve benzer bir kutunun sürücüsünün aynı alanı işgal etme ihtimalini en aza indirir. Ama pek çok sürücünün sinyalleri kullanmadığı bir zamanda yaşıyoruz. Tesla'nın yeni patent başvurusunun, işte bu yüzden heyecan verici olduğu söylenebilir.
Tesla, sürücülerin parmaklarını kaldırarak ve birkaç santimetre kadar yukarı veya aşağı hareket ettirerek "acı çekmelerine" gerek duymadan otomatik olarak sinyal verebilmelerini istiyor. Tesla'nın çalışmasını öngördüğü yöntem, aracın, sürücüsünün şerit değiştirme veya dönüş yapma niyetini Autopilot donanımını kullanarak algılaması ve daha sonra başka araçların varlığını algılayarak, eğer başka araç varsa sinyali açması.
Diğer üreticilerin sürücülere, tekrarlayan dönüşler veya şerit değiştirmelerden sonra sinyallerini kullanmaları için uyarı sunduğu pek çok sistem var, ama bunlar nihayetinde sürücünün parmağını hareket ettirip sürücülerin fiziksel olarak harekete geçmelerini hedefliyor. Bu sistemlerin faydalı oldukları kesin ama insanların "tembel oldukları" da bir başka gerçek.
Umarız bu patent pek çok patentin aksine araçta kullanılan gerçek bir sisteme dönüşebilir. Çoğu zaman üreticiler, patentleri rakiplerinin bir teknolojiyi geliştirme yeteneğini engelleyen bir araç olarak görülüyorlar, ancak bu durumda işe yararsa gerçekten iyi şeyler yapabilir...
Levent Öztürk
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