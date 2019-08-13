Tesla Otomobili, Moskova'da Yandı!

Otonom sürüşteki Tesla'nın bir Model 3'ü, Moskova'da park halindeki bir araca çarptı ve alevler püskürterek kül oldu!

Tesla Otomobili, Moskova'da Kaza Yaptı
Kaza sonrasında alevler içinde kalan Tesla

Tesla'nın Model 3'ünün Autopilot esnasında yaptığı kaza, otonom sürüşün kusursuz olmadığını bir kez daha hatırlattı. Aracın park halindeki bir çekiciye çarpmasıyla araç, yanmaya başladı. Neyse ki kazada ölen olmadı.

Oynat Tesla Otomobili, Moskova'da Kaza Yaptı Otonom sürüşteki Tesla'nın bir Model 3'ü, Moskova'da park halindeki bir araca çarptı ve alevler püskürterek kül oldu!

10 Ağustos'ta Moskova'daki Ring Road'da yaşanan kazada sürücü, ellerinin direksiyonda olduğunu ancak ne kendisinin, ne de yarı otonom sistemin çekiciyi görmediğini söylüyor. Tretyakov ve iki çocuğu, kazayı küçük yaralanmalarla atlatırken otomobilin pili alev aldığından, araçtan geriye sadece metal bir iskelet kaldı.

Bir Tesla Model 3 (sağlam)

Tesla, kaza hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Firmanın bugüne kadar Autopilot'u savunmaktan vazgeçmediği, sistemin geleneksel sürüşten daha güvenli olduğunu iddia ettiği biliniyor. Bu doğru bile olsa Moskova'da yaşanan kaza, zaten eleştiri oklarına maruz kalan Model 3'ün otonom sürüşü hakkında yeni şüphelerin doğmasına yol açabilir.

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