Tesla, spor arazi aracı Model Y'nin fiyatında indirim yaptı

Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model Y'nin fiyatında 3 bin dolarlık (yaklaşık 20 bin 500 lira) indirime gitti. Model Y, indirimle birlikte 49,990 dolardan satılmaya başlandı...