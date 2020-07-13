Tesla, spor arazi aracı Model Y'nin fiyatında indirim yaptı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla , spor arazi aracı olan Model Y'nin fiyatında 3,000 dolarlık (yaklaşık 20 bin 500 lira) indirime gittiğini bu nedenle Long Range AWD'nin 49.990 dolara mal olacağını açıkladı.
Model Y, mart ayında piyasaya çıkmaya başladı ve bu ayın başlarında Tesla, ikinci çeyrekte tüm araçları için beklenenden daha iyi teslimat numaraları bildirdi, bu nedenle fiyat indiriminin nedeni tam olarak belli değil. Ancak, tüm otomobil üreticilerinin ekonomik gerilemenin sıkışmasını hissettikleri bir zamanda satışların artmasına yardımcı olması muhtemel.
Tesla, mayıs ayında birkaç araçta fiyatları düşürdü, ancak Model Y bu indirimlere dahil değildi. Model S ve Model X'in temel modelleri ve performans sürümlerindeki fiyatları 5.000 dolar düşürdü ve Model 3'ün tüm sürümlerindeki fiyatları 2.000 dolar azalttı.
Tesla, 2 Temmuz'da, koronavirüs pandemisi nedeniyle Kaliforniya'daki Fremont fabrikasının geçici olarak kapatılmasına rağmen Model Y ve Model 3 araçlarının 80.050'sini ve Model S ve Model X araçlarının 10.600'ünü teslim ettiğini söyledi.
Son birkaç ay içinde tüm otomobillerin satışları büyük artış kaydetti.
Bloomberg New Energy Finance'e göre elektrikli araç satışlarının yüzde 18 oranında düşmesi bekleniyor.
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