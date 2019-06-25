Tesla Temalı Galaxy Note 10 mu Geliyor?

Tesla özel tasarımıyla internette ortaya çıkan bu Samsung Galaxy Note 10 görseli, kafaları fena halde karıştırdı!

  • Ercan Uğurlu
Tesla Temalı Galaxy Note 10 mu Geliyor?

Samsung'un gelecek amiral gemisi Galaxy Note 10, ağustos ayında tanıtılacak. Bugüne kadar hakkında çok sayıda sızıntı ve bilgi ortaya çıkan Galaxy Note 10, şimdi de farklı bir tasarımla karşımıza çıktı. Elon Musk'ın ellerinden fırlamış gibi duran bu telefonun, Tesla özel tasarımına sahip bir Galaxy Note 10 olduğu iddia ediliyor. Fakat bu iddia doğru değil.

Ortaya çıkan bu Tesla – Galaxy Note 10 modeli her ne kadar göze oldukça hoş görünse de, aslında sade bir görsel çalışmadan ibaret. Bir YouTuber'ın olası Tesla - Samsung iş birliği neticesinde ortaya çıkabilecek teorik bir ürün olarak tasarladığı bu görsel, Tesla fanlarını üzecektir kuşkusuz.

Öte yandan Samsung Galaxy Note 10 tüm hızıyla geri saymaya devam ediyor. 7 Ağustos'ta New York'ta tanıtılacak olan Galaxy Note 10'un; 6,75 inç büyüklüğünde bir ekrana, Exynos 9820 işlemciye, 3'lü arka kamera dizilimine ve 4500 mAh kapasitesinde bataryaya sahip olması bekleniyor. 2 farklı model olarak tanıtılacak olan Note 10'da ayrıca 5G desteği de yer alacak.

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