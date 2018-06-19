Tesla, Temmuz hedefine yaklaşıyor ama...

Tesla, Temmuz ayına kadar haftada 5.000 Model 3 üretimi hedefine yaklaşıyor, ancak...

Tesla Temmuz hedefine yaklaşıyor ama...

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