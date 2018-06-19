Tesla, Temmuz hedefine yaklaşıyor ama...
Tesla, Temmuz ayına kadar haftada 5.000 Model 3 üretimi hedefine yaklaşıyor, ancak...
Tesla, Temmuz ayına kadar Model 3 araç üretimini haftada 5000'e çıkartma hedefine ulaşmak için büyük bir çaba harcıyor ve önünde hâlâ uzun bir yol olsa da, görünene göre şimdilik iyi bir ilerleme göstermiş durumda. Electrek'in ele geçirdiği firma geneli e-postada Elon Musk, Tesla'nın artık güvenli bir şekilde günde "500'den fazla" araç ürettiği – ya da haftada 3500 – yazıyor. Ayrıca Musk'ın eklediğine göre üretim hatlarının bazı kısımları günde "neredeyse 700" araca ulaşmış durumda. Bunun yanı sıra Musk, gönderdiği bir tweet'te Tesla'nın ilk performans odaklı çift motorlu modelini birleştirdiğini de belirtiyordu.
Tesla, üretim hattının boya atölyesi ve hat sonu gibi bazı parçalarının hâlâ "radikal iyileştirmelere" ihtiyaç duyduğunu da belirtiyor. Bunun yanı sıra hâlâ ciddi bir aciliyet hissi de bulunuyor. Musk, önümüzdeki birkaç gün boyunca, ekiplerin "kontrol edebilecekleri kadar fazla kaynak" almalarını sağlamak için "neredeyse 7/24" firmanın Fremont fabrikasında duracağını söylüyor.
Bütün bunların Tesla'nın hedefine ulaşması için yeterli olup olmayacağı belli olmasa da, firmanın denemekten başka bir çaresi yok gibi gözüküyor. Otomobil üreticisinin ilk amacı, 2017'nin sonuna kadar Model 3 ünitesi üretimini haftada 5000'e çıkartmaktı ve altı aylık gecikme, Tesla'nın taban kitlesi ve erken alıcılar için ciddi bir hayal kırıklığına sebep olmuş durumda. Tesla'nın, içten çıkartmalara rağmen finans durumunu düzeltmek için üretim hızını acil bir şekilde yükseltmesi şart.
Levent Öztürk
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