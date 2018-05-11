Tesla, Türkiye'ye Gelecek mi? Musk Cevapladı!

Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla otomobillerin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda çok net bir cevap verdi!

Tesla, Türkiye'ye Gelecek mi? Musk Cevapladı!

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