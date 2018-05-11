Tesla, Türkiye'ye Gelecek mi? Musk Cevapladı!
Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla otomobillerin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda çok net bir cevap verdi!
Bir Türk Twitter kullanıcısının Tesla CEO'su Elon Musk'a sorduğu soru, şirketin Türk hayranlarını sevindiren bir haberin ortaya çıkması ile sonuçlandı. İsa Yeter isimli kullanıcının, Tesla araçlarını Türkiye'de ne zaman test edebileceğimize, başka bir deyişle Tesla modellerinin Türkiye'de resmi satışına başlanıp başlanmayacağına dair sorusu, Musk tarafından yanıtlandı.
Elon Musk, bu yılın sonuna doğru, Tesla'nın Türkiye'de olacağını müjdeledi. Bunun yanında, ilk açılış sırasında kendisinin de Türkiye'ye geleceğini, Türkiye'yi çok sevdiğini belirtmeyi de ihmal etmedi.
Şimdilik konu hakkında çok fazla detay bilinmiyor. Hangi araçların Türkiye'ye geleceğini, ilerleyen günlerde öğrenebileceğiz.
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