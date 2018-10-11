Tesla Version 9 Nihayet Geldi
Tesla, araçlarına dikkat çeken yeni özellikler kazandıracak Version 9 güncellemesini yayınlamaya başladı!
Uzun süredir beklenen Version 9 güncellemesi Kuzey Amerika'daki Tesla arabaları için yayımlanmaya başlandı ve "önümüzdeki haftalarda" Dünya'nın geri kalanı için de sunulacak. Version 9 ile beraber Model S, Model X ve Model 3 pek çok yeni özelliğe kavuşacak ve firmanın mobil uygulaması da yeni yazılıma uygun bir şekilde güncellenecek.
Tesla'lara Version 9 yüklendiği zaman gelecekteki güncellemeler mobil uygulamadan uzaktan yüklenebilecek, yolcular araç içerisindeki medyayı telefonlarından kontrol edebilecek ve yolculuk hedefi bilgisi direkt olarak arabayla paylaşılabilecek.
Ayrıca Model 3, internet tarayıcısı, takvim ve enerji takibi olmak üzere daha önce Model S ve X'te olan üç yeni araç içi uygulamaya kavuşacak.
Bunun yanı sıra her üç araçtaki uygulamalar yeni başlatıcıya taşınacak ve en sık kullanılan uygulamalar hızlı ve kolay bir şekilde başlatılabilecek.
Version 9 ile bazı kamera özellikleri de sunulacak. Öncelikle artık Tesla araçlar öne bakan kamerayı yolculuğu kaydetmek için kullanabilecek ve bir kaza durumunda bu görüntülerin işe yarayacakları kesin. 10 dakikalık kayıt yapmak için ekrandaki simgeye dokunmak yeterliyken, simgeye basılı tutulduğunda kayıt duraklatılabilecek.
Ancak bu kayıtlar için ufak bir ön hazırlık gerekiyor. Tesla'nın söylediğine göre dosya biçimini ayarlamanız ve aracın ön USB girişine takılı bir flash sürücüde en az 1.8GB yer için izin vermeniz şart.
Bunların yanı sıra Tesla araçlarındaki dış kameraların sekizini de aktif etti ve böylelikle aracın 360 derece çevresini canlı bir şekilde görmek artık mümkün. Son olarak da Park konumundayken eğer bulabilirseniz çeşitli klasik Atari Arcade oyunları oynanabilecek.
Levent Öztürk
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