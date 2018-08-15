Tesla, Volvo'nun Önemli Tasarımcısını Aldı
Volvo'nun önemli tasarımcısı, artık Tesla için ter dökecek!
Tesla'nın elektrikli otomobillerinin gittikçe daha fazla bilinen tasarımını sarsması gerektiğini düşünüyorsanız, sizi bir sürpriz bekliyor olabilir. Auto Express ve Electrek, Tesla'nın geçtiğimiz günlerde XC40'ın dış çalışmalarına öncülük eden eski Volvo tasarımcısı Ian Kettle'ı işe aldığını öğrendi. AE'nin söylediğine göre Tesla'da birkaç hafta önce bir üst düzey tasarımcı olarak çalışmaya başladı ve baş tasarımcı (ve eski Mazda çalışanı) Franz von Holzhausen'e rapor veriyor.
Tesla henüz konu hakkında yorum yapmış olmasa da bir doğrulamanın beklendiğini söylemek yanlış olmaz. Kettle'in LinkedIn profili, altı yıldır çalıştığı Volvo'yu Şubat ayında terk ettiğini, evinin önce Göteborg, İsveç'te ve en son Los Angeles bölgesinde yer aldığını gösteriyor.
İlk olarak ne üzerinde çalışacağına dair ise bir işaret bulunmasa da pek çok potansiyel adayın olduğu söylenebilir. Tesla hala Roadster'in bitmiş sürümü üzerinde yapılacak çalışmalara sahip olabilir ve Model Y crossover ve kamyonet gibi henüz son biçimi kesinleşmemiş projeler bulunuyor. Ayrıca 2021 yılında Model S ve Model X için yenilenen görünümlerden de bahsediliyor.
Levent Öztürk
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