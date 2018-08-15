Tesla, Volvo'nun Önemli Tasarımcısını Aldı

Volvo'nun önemli tasarımcısı, artık Tesla için ter dökecek!

Tesla, Volvo'nun Önemli Tasarımcısını Aldı

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