Tesla Yangını, Güncelleme Getirdi!
Bir Tesla aracının durduğu yerde alev alması sonrasında şirket, önemli bir güncelleme yayınladı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Tesla, yaptığı son duyuruda, S ve X modellerinde batarya ömrünü ve güvenliğini artırma sözü veren yazılım güncellemelerini yayınlamaya başladığını ilan etti. Güncelleme, araçların batarya paketlerinin termal yönetim sistemini değiştiriyor. Bu değişiklik, Hong Kong'daki bir otoparkta bulunan bir Tesla aracın durduğu yerde yanması ile çıkan bir yangından kaynaklanıyor. Tesla, yaptığı açıklamada güncellemenin bu olaydan sonra "duruma daha ihtiyatlı yaklaşılarak" geliştirildiğini söylüyor.
Şirket, resmi açıklamasında "Şu anda trafikte, geçen yıl başında sahip olduğumuz sayıdan iki kat fazla artış yaşandı ve artık yolda yarım milyondan fazla aracımız var. Tesla'nın batarya ekibi, bu verileri yaşanan bazı olayları baştan sona detaylıca incelemek için kullanıyor. Tesla araçlarını içeren yangın olaylarının çok nadir gerçekleşmesine ve otomobillerimizin yangına maruz kalma ihtimalinin içten yanmalı motora sahip bir araçtan 10 kat daha az olmasına rağmen, yaptığımız değişikliklerle söz konusu sayının sıfıra daha da yakınlaşacağına inanıyoruz." " cümlelerini kullandı.
Araçlara internet üzerinden ulaştırılan yazılım güncellemesi, pil yönetim sisteminin içindeki şarj ve soğutma ayarlarını düzenleyerek batarya hücrelerinin strese girebileceği durumları önlemeye yardımcı olmak için her hücrenin sıcaklığını ve şarj seviyesini daha verimli bir şekilde yönetiyor. Tek tek hücrelerin aşırı şarj edilmesi, modern elektrikli araçlarda yangınların önde gelen nedeni ve Tesla'ya özgü bir durum değil. Bu tür yangınlar içten yanmalı motor yangınlarına kıyasla nispeten nadir. Ancak lityum-iyon pil kimyasının dezavantajlarından biri olarak görülebilir.
Tesla, yaptığı açıklamada güncellemenin uzun vadede güvenliği artıracak olmasının dışında çoğu müşteri tarafından fark edilmeyeceğini belirtti ve söz konusu güncellemenin Tesla'nın zaten bilinen uzun ömürlü paketlerinin ömrünü artırmaya yardımcı olacağına dair güvence verdi.
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