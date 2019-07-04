Tesla, "Yapamamaz" Denileni Yaptı!
Tesla, son çeyrekteki üretim ve teslimat sayıları ile tekrar güçlü bir yapıya dönebileceğinin sinyalini verdi!
- Levent Öztürk
Tesla'nın 2019'a başlangıcının çok iyi olduğu söylenemez ama yılın ortasında daha rahat gözüktüğü kesin. Firma, ikinci çeyrek içerisinde hem üretim hem de teslimat alanlarında rekor kırarak 87.048 elektrikli araba üretti ve bu üç aylık süre içerisinde 95.200 teslimat yaptı. Her iki sayının da bir önceki çeyreğe (77.100 üretim ve 63.000 teslimat) ve bir önceki yıla (53.339 üretim ve 40.740 teslimat) göre muazzam bir gelişme olduğundan emin olabilirsiniz. Ancak Tesla'nın bu sefer daha farklı bir problemi bulunuyor: Giderek büyüyen üretim birikimi.
Model 3, 77.550 teslimat ile şüphesiz bir şekilde bu çeyreğin yıldızıydı. Model S ve Model X ise toplamda 17.650 teslimat gördü.
Bu sayılar Tesla'nın daha yüksek üretim sebebiyle kar elde edip etmediğini göstermiyor ancak firma, masrafları kontrol altında tutarken talebi karşılamasına yardımcı olan gelişmiş lojistik ve teslimatını göstermiş oldu. Bu atılım, Tesla'nın tekrar forma girdiğinin bir göstergesi olabilir ve firmanın artık 2018 yılındaki gibi vergi avantajlarına sahip olmadığı düşünülürse bunun küçük bir başarı olduğu söylenemez.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın