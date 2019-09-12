Tesla, Yeni Aracı İçin Daha Fazla Bekletmeyecek!
Tesla, uzun zaman önce duyurduğu elektrikli kamyonetini bekleyenleri daha fazla bekletmek istemiyor!
- Levent Öztürk
Tesla'nın, uzun süre önce bahsettiği ama halen bir detay vermediği elektrikli kamyonetini en sonunda tanıtıyor. Elon Musk'ın Twitter takipçilerine söylediğine göre elektrikli kamyonetin tanıtımı "büyük ihtimalle" Kasım ayında gerçekleştirilecek. Başke bir deyişle tanıtım, 2020 yılından önce gerçekleştirilecek. Yine de yaşanan ertelemeler düşünüldüğünde, bu tarihe şüphe ile yaklaşmakta yarar var.
Kamyonet şu an için gizemli bir araç olmaya devam ediyor. Tesla bir "cyberpunk" tasarıma ve Ford F-150'nin taşıma kapasitesi ile Porsche 911'in performansını birleştirecek bir araca yönelik ipuçları vermiş olsa da, bundan daha fazlası hakkında fikrimiz bulunmuyor. Ancak zaman ilerlerken EV üreticisinin daha ayrıntılı bir tanıtım yapması için giderek daha fazla sebebin olduğunu da belirtmekte fayda var. Rivian gibi rakipler kendi elektrikli kamyonetleri üzerinde çalışıyorlar ve Ford'un elektrikli F-150 prototipinin de Tesla'ya karşı bir rakip olduğu kesin.
Tesla kendi kamyonetini ne kadar erken tanıtırsa, sahneyi rakiplerinden o kadar hızlı bir şekilde geri alacaktır.
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