Tesla, Yine Özel Şirket Olmak İstiyor
Musk, Tesla'yı kamuya kapamayı düşündüğünü duyurdu!
Elon Musk gönderdiği bir tweet ile Tesla'yı özele çevirmeyi ve hissedarların hisselerini yatırım yapmak istemedikleri takdirde fiyatlarını 420$'lık bir fiyattan satın almayı düşündüğünü açıkladı. Şirketin CEO'sunun, Twitter'da serbest konuşma konusunu düşünürsek, ciddi olup olmadığı pek net değildi. Ancak Musk, bu sabah gönderdiği bir firma içi e-postayı yayınladı ve son bir karar verilmemiş olsa da, özel bir Tesla'nın en azından şu anda herkesten daha iyi çalıştığını düşünmek için pek çok nedeni olduğunu belirtti.
Musk, "Bunu yapmanın nedeni, Tesla'nın en iyi şekilde çalışması için gereken ortamı yaratmaktır." Halka açık bir şirket olmak, hisse senedi fiyatlarında vahşi dalgalanmalara maruz kalmak anlamına geliyor (hatta fiyatlar, şirketin özele çevirmekten bahsettikten sonra bile yükseldi) ve böyle bir oynaklık, hem Tesla'nın işgücü hem de hissedarları için "büyük bir dikkat dağıtıcı" olabiliyor. İkincisi Musk, özel sektöre geçerek sessiz kalmak isteyecek gibi görünüyor, çünkü üç aylık raporların (kamu şirketleri için kanunlarca zorunlu kılınan) uzun vadede firma için en iyi seçenek olmasa da kısa vadede daha iyi görünecek kararlar vermek için baskıya kapıldığını söylüyor. Ayrıca, özel mülkiyete girmenin, şirkete zarar vermek için yapılabilecek girişimlerinden koruyacağını da belirtti.
Musk, özele geçilmesinin ardından Tesla'nın SpaceX'e benzeyeceğini (şirketlerin ayrı kalması konusunda ısrar etmesine rağmen) söylüyor: Sadece dışardan ve hissedarlardan altı ayda bir hisse senedi alıp satmalarına izin verilecek. Çalışanların hisselerini tutmak istememeleri durumda Musk'a 420$ 'lık fiyatla, ki bu da hisse senedinin Q2 kazanç çağrısından yüzde 20 daha yüksek, satmalarına imkan tanınacak. Ve en sonunda, o, özelleşmenin kendi kontrolünü arttırmak ile ilgili olmadığını savundu: "Şu an şirketin yaklaşık %20'sine sahibim ve herhangi bir anlaşmanın tamamlanmasından sonra durumun büyük ölçüde farklı olduğunu düşünmüyorum." diye yazdı.
Musk, Tesla hissedarlarının kararın kesinleşmesinden önce özele dönme lehine oy kullanmaları gerektiğini belirtti.
Levent Öztürk
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