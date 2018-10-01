Tesla yöneticisi Elon Musk yolun sonuna geldi!
Yeni raporlara göre Elon Musk, Tesla'daki başkanlık görevinden ayrılmak zorunda kaldı!
Önde gelen teknoloji isimlerinden Elon Musk, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nuyla yapılan anlaşmaya göre Tesla başkanlığından ayrılmak durumunda kaldı. SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk; ilk aşamada 20 milyon dolarlık bir ceza ödeyerek, şirketle bağlarını belirli düzeyde kesse de; hala ikilinin en üst düzey hissedarı konumunda. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Musk'ın şirketin hisse değerlerini yanlış gösterdiğini söylemiş ve dolandırıcılıkla suçlamıştı.
Amerikalı sermaye kontrolü her ne kadar Elon Musk'ı suçlasa da; "Tesla stokları hakkındaki bilgilerin yanlış yalnısıltığı ve 45 gün içerisinde gerek SpaceX'in gerekse de Tesla'nın ciddi başarımlarımda bulunacağını" iddia etti.
Kaos dolu süreç içerisinde Elon Musk, başkanlık görevinden ayrılsa da CEO koltuğunda oturmayı sürdürebilecek. Musk, 45 gün içerisinde Tesla'ya yeni bir yönetim kurulu başkanı atamakla sorumlu. Yeni kurul başkanı atanana dek Elon Musk görevini üstlenecek ve yeni yöneticiyi bekleyecek.
Barış Terun
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