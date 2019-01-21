Tesla'da da işten çıkarma kararı alındı
SpaceX'in ardından Tesla da işten çıkarma kararı aldı...
- Levent Öztürk
Tesla, işgücünün %7'sini, muhtemelen 3.000 civarında çalışanı, ile yollarını ayırmayı planladığını duyurdu. Bunun amacı, piyasadaki yerleşmiş rakipleri ile daha iyi rekabet edebilmek. Firmanın söylediğine göre geçtiğimiz yıl %30 büyüdü ve bu da şu anda destekleyebildiğinden daha fazla. Bu yüzden firma, "sadece en önemli geçici çalışanları ve üstlenicileri tutacağını" söylüyor.
Bu karar, geçtiğimiz hafta SpaceX'in de benzer bir kararı duyurmasından (%10 veya yaklaşık 600 kişi) ardından geliyor.
Tesla, ilerleyen dönemlerde Model 3'ün daha ucuz bir sürümünü üretmeye çalışacak. Şu andaki en ucuz modelin 44.000$ fiyatının pek çok potansiyel alıcının fiyat aralığının dışında yer aldığı da belirtilmekte. Ayrıca Musk, Tesla'nın ABD vergi indiriminin azaltılmasının araç fiyatlarını arttıracağını ve bunun da firmayı daha zor bir konumda bırakacağını da belirtti.
Musk yaptığı duyuruda firmadan ayrılacaklara destek sunulacağını söylemiş olsa da, bu desteğin ne olacağı henüz belli değil. SpaceX'ten geçtiğimiz hafta ayrılanlar iki aylık maaş ve kariyer koçluğu, öz geçmiş yardımı ve iş aramalarına yardım almışlardı.
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