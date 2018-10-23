Tesla'dan "Otonom Araç" Cevabı!
Tesla, "otonom araçlarla" ilgili bilgi almak isteyen bir müşterisine; teknoloji ve otomobil tutkunlarını hayal kırıklığına uğratacak bir cevap verdi!
Tesla, gündemi çarpıcı açıklamalarla değiştirmeye devam ediyor. Tesla kurucusu ve CEO'su Elon Musk, 18 Ekim 2018 tarihinde yaptığı açıklamada, "Yeni Model 3 ailesinin 'kullanıcılarla 'daha uygun fiyatlarla' buluşacağını" müjdelemişti. Bu açıklama sektörde büyük heyecan uyandırmıştı. Model 3 ailesinin opsiyonel özellikleri arasında "Tam Otonom" donanımı da bulunuyordu.
Ancak işler biraz garipleşti. Açıklamanın yapıldığı sıralarda opsiyon resmi siteden kaldırıldı. Tesla'nın resmi internet sitesindeki katalogları inceleyen ve "Tam Otonom Mimarisi" satırının kaldırıldığını fark eden dikkatli bir otomobil tutkunu, Twitter üzerinden Elon Musk'a neler olduğunu sordu. Elon Musk ise "Tam otonom teknolojisi bu haftalık menümüzde yok. Geçmişte bazı kafa karışıklıklarına neden oldu." cevabını verdi.
Sektörün aklı da tam bu noktada karışıyor. "Bu haftalık" ibaresi ciddi anlamda dikkat çekiyor. Yani bu opsiyon tekrar karşımıza çıkabilir. Zamanlamanın da garip olduğunu söyleyebiliriz zira Elon Musk, hafta başında yaptığı açıklamada, "Araçların veri işleme yeteneklerini 200 kat yükselten donanımsal bir güncellemenin yakında hazır olacağını" duyurmuştu. Donanımsal güncelleme ile bahsi geçen teknolojinin seçili(tahmin edilebileceği gibi yüksek fiyatlı) Tesla modellerinde aktif hale gelmesi bekleniyor.
Bazı Tesla modellerinin geleceği ise üstün teknoloji ürünü yapının kataloglardan kaldırılması ile belirsizleşiyor. Yine de donanımsal güncellemeden faydalanan marka kullanıcıları, çok daha gelişmiş veri işleme yeteneklerine sahip olacak. Resmi bir açıklama gelmeden sis perdesinden kurtulamayacağız gibi gözüküyor.
Barış Terun
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