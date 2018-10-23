Tesla'dan "Otonom Araç" Cevabı!

Tesla, "otonom araçlarla" ilgili bilgi almak isteyen bir müşterisine; teknoloji ve otomobil tutkunlarını hayal kırıklığına uğratacak bir cevap verdi!

Tesla, otomobilseverleri üzen bir açıklama yaptı!

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