Tesla'nın Cybertruck'ından Bir Yeni Hayal Kırıklığı Daha!

Reuters'ın söylediği göre Tesla, Cybertruck'ın piyasaya sürülmesini bir kez daha sessizce erteledi. Otomobil üreticisinin elektrikli aracın üretimine bu yıl yerine 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda başlayacağı bildiriliyor.
Tesla gecikmeyi henüz resmi olarak duyurmasa da Cybertruck'ın sipariş sayfası, 2022'deki üretime ilişkin önceki bir referansı kaldırdı. Sayfanın tasarım bölümünde daha önce "2022'de üretim yaklaştıkça yapılandırmanızı tamamlayabileceksiniz" yazıyordu. Şimdi, cümlede sadece "yaklaştıkça" kelimesi bulunuyor.
Kasım ayında Twitter'da bir kişi şirketin yönetici Elon Musk'tan Cybertruck hakkında bir güncelleme istedi. Musk, Tesla'nın bir "tedarik zinciri kabusu" ile boğuştuğunu ve şirketin 26 Ocak'ta yapılması planlanan bir sonraki gelir duyurusu sırasında daha fazla güncelleme vereceğini söylemişti.
Reuters'in kaynaklarının söylediğine göre Tesla, üretimini artırmadan önce Cybertruck'ın sınırlı üretimine başlayacak. Şirket, Cybertruck'ı 2019'da büyük bir etkinlikte tanıtmıştı ve Musk, üretimin 2021'in sonlarında başlamasının planlandığını söylemişti. Şirketin Ocak 2021 gelir duyurusu sırasında, Tesla'nın 2021'de yalnızca birkaç teslimat yapacağı ve 2022'de toplu üretimin başlamasını beklediği açıklanmıştı. Şirket, yılın ilerleyen tarihlerinde aracın piyasaya sürülmesini 2022'ye erteledi.
Musk sıklıkla fazla iyimser tarihler duyurduğu için Tesla üretimindeki gecikmelerin artık sürpriz olmadığını söyleyebiliriz. Reuters'in haberi doğruysa, salgının neden olduğu tedarik zinciri ve bileşen kıtlığı da gecikmeye katkıda bulunmuş olabilir. Tesla'nın güncellenmiş bir zaman tablosunu bu ayın sonlarında gelir duyurusu ile açıklamasını bekliyoruz...
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