Tesla'nın Cybertruck'ından Bir Yeni Hayal Kırıklığı Daha!

Elon Musk yine sözünü tutamadı; Tesla Cybertruck üretimi bir kez daha, sessiz sedasız ertelendi!

Tesla Cybertruck yine hayal oldu!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Bitcoin, 2022'ye Neden Kötü Başladı? İşte Bunu Tetikleyen 2 Önemli Olay!
Güvenli Modu İstismar Eden Fidye Yazılımı AvosLocker Tehlike Saçıyor
Peugeot Ocak 2022 kampanyasının detayları belli oldu
Nvidia, RTX 3090 Ti'nin Üretimini Daha Başlamadan Durdurdu!
Köpekbalıklarının İnsanlara Saldırması ve Ay Arasındaki Şaşırtıcı İlişki!

 

 