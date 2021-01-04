Tesla'nın Yenilenmiş Model S'i, Canlı Canlı Görüntülendi

Tesla'nın Model S tasarımı 2016'dan beri çok fazla değişmedi ancak araç, görünene göre çok yakında bir güncelleme alabilir. Electrek'in söylediğine göre Kilowatts, Palo Alto'da dolaşan ve Model S tasarım yenilemesi gibi gözüken bir araç fark etti. İlk bakışta bu araç daha geniş bir kasa ve daha vurgulu tampon ile daha agresif tarzlı bir araç gibi gözüküyor.
Aracın iç kısmında herhangi bir değişiklik olup olmadığı ise belli değil. Tesla, daha güçlü ve daha uzun menzilli Model S Plaid'i 2021'in ilerleyen dönemlerinde sunmayı planlıyor ancak yeni görülen aracın bir prototip olduğu da kesinlikle söylenemez. Bu aracın donanımındaki yenilemelerden bağımsız bir tasarım olması mümkün. Ayrıca Tesla'nın geçmişine bakıldığında da tasarım değişiklikleri ve teknolojik değişikliklerin genellikle birbirlerinden bağımsız olduğu görülüyor. Örneğin otonom sürüş donanımı, Nisan 2016'daki yenilemeden yaklaşık yarım yıl sonra sunulmuştu.
Kamuflaj ve diğer tasarım gizleme çabalarının eksikliği de, bu yeni tasarımın tanıtılması için uzun bir süre beklememiz gerekmeyebileceğini gösteriyor.
Ancak işlevsel anlamda çok fazla değişiklik olmasa da, bu tasarım değişikliğinin oldukça önemli olduğunu belirtmekte fayda var. Eğer Tesla 2020 yılındaki 500.000 araç üretiminin üzerine çıkacaksa önünde bazı zorluklar bulunuyor ve Model S gibi üst seviye araçların satışını canlandırmak da bu zorlukların arasında yer alıyor. Her ne kadar S sayısal olarak çok fazla satmıyor olsa da, şu anda firmanın yegane üst seviye modeli olarak öne çıkıyor ve BMW ve Mercedes-Benz gibi Alman otomobil üreticilerinin üst seviye seçeneklerine rakip oluyor. Model S satışlarında herhangi bir artış genel olarak Tesla'nın işinin iyileşmesi anlamına gelecektir.
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