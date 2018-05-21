Tesla'nın Eski Çalışanından Şok Suçlamalar!
Eski çalışanlarının Tesla'ya karşı açtığı davalara bir yenisi daha eklendi!
Tesla'nın karşılaştığı yeni bir davada eski bir Tesla çalışanı, şirketin kendisini, amirlerine bir çalışanın otomobil parçalarını çaldığını şikayet etmesine karşılık olarak ve ırkıyla etnik kökeni dolayısıyla işten çıkarttığını iddia etti. Bu dava ile beraber şirkete karşı geçtiğimiz yıl içerisinde ayrımcılık iddiası ile açılan davaların sayısı beşe çıkmış oluyor.
Dava dosyasında belirtilene göre Daniel Trinh, geçtiğimiz Ekim ayında işten çıkartılana kadar Tesla'nın Fremont, Kaliforniya'daki tesisinde görev alıyordu. 2017 yılına kadar amirlerinden pozitif performans geri bildirimi aldığını belirten yönetici, "bir başka yöneticinin, tekerlekler ve lastikler de dahil olmak üzere otomobil parçaları çaldığına" yönelik endişelerini Tesla'nın İnsan Kaynakları bölümüne bildirdi. Trinh, çalınan parçaların "Tesla müşterileri için muhtemelen ciddi kayıplara yol açacağını" söylüyordu ve Tesla'nın "müşteri envanterini düzgün takip edememesinin kayıplara yol açacağı" hakkında da şikayette bulunduğunu iddia ediyor.
Davada söylenene göre Tesla'nın yönetim ekibi ve İnsan Kaynakları bölümü, bu şikayetleri dinlemedi ve düzgün bir araştırma yapmadı. Hatta "yönetim ekibi, davacının işten çıkarılması amacıyla" harekete geçti.
Tesla sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise, Trinh'in bu şikayetlerini dile getirdiğine dair bir kanıt bulunmadığı söyleniyor. Bunun yanı sıra davanın kaynağının saçma olduğunu belirten sözcü, eğer davacı birinin firmadan ürün çaldığına yönelik bir şikayette bulunsaydı, bunu durdurmak için ellerinden geleni yapacaklarını ve kesinlikle bu durumu ortaya çıkartan çalışana karşı hareket etmeyeceklerini söylüyori.
Ayrıca davacının işverenin "Latin kökenli çalışanları" daha çok tercih ettiğini ve bunun kendisinin işten atılmasına parçalı olarak katkıda bulunduğunu iddialarından da bahseden sözcü, Trinh'in çok ırklı bir ekip ile çalıştığını ancak işten çıkartılmasının tek sebebinin performans problemleri olduğunu belirtiyor...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın