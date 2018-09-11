Tesla'nın kablosuz şarj stoğu çabuk tükendi
Tesla'nın kablosuz şarj deposu çok hızlı bir şekilde tükendi ama firma burada durmayı düşünmüyor.
Tesla'nın yeni kablosuz şarj cihazını tanıtması ve bir süre sonra web sitesinden aniden çekmesi sadece birkaç hafta önce yaşanmıştı. Görünene göre firma sadece cihazları tamamen satmış durumda ama şimdi popüler ürünü yeniden stoklamayı ve aynı zamanda büyük bir indirim yapmayı planlıyor.
Haber, mevcut olduğu sırada ürünü sipariş edenlere gönderilen bir e-postadan geliyor. Görünüşe göre, ürün bu kadar popüler olduğu için şirket üretimi artırıyor ve ünitenin perakende satış fiyatını 16 dolar indiriyor. Bu indirim de kablosuz şarj deposunun perakende satış fiyatını 65 dolarddan 49 dolara çekecek.
Bu, bu ürünü isteyen herkes için kesinlikle iyi bir haber olsa da, şirket yeniden stokları yenileyeceği zaman açıklanmış değil. Şu an için ürünü satın alamayanların sabırlı olması gerekirken, satın alanlar için de fiyat farkı geri ödenecek...
Levent Öztürk
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