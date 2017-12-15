Tesla'nın Kamyonuna Rekor Sipariş!

Tesla, henüz ne zaman piyasada olacağı belli olmayan yeni kamyonu için rekor bir sipariş aldı. Siparişin sahibi ise...

Tesla'nın Kamyonuna Rekor Sipariş!

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''Kamyonun dikkat çeken bir diğer özelliği ise, bazı kamyoncular tarafından garip olarak karşılanan bir şekilde merkezi bir sürücü koltuğuna sahip olması.'' Bunun sebebi Dünya'da sağdan ve soldan akan trafik için sürücü koltuğunu merkeze alarak sorunu çözmek. Tesla siparişlerden aldığı ön siparişle finans sorununu aşmak istiyor. Semi uzun yol için umduğunu bulamaz, şehiriçi transport ve lojistik için tasarlanan yeni modeller rağbet görecek maalesef Tesla model ve konsept değişikliğine gidecektir

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