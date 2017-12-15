Tesla'nın Kamyonuna Rekor Sipariş!
Tesla, henüz ne zaman piyasada olacağı belli olmayan yeni kamyonu için rekor bir sipariş aldı. Siparişin sahibi ise...
Bir firma yöneticisi ile yaptığı konuşmadan alıntı yapan Reuters'in haberine göre PepsiCo, 100 Tesla Semi kamyon için sipariş vermiş durumda. Bu sipariş, en azından açıklanmış olan siparişlerin şimdiye kadarki en büyüğü.
Ancak PepsiCo, Tesla kamyonları için sırada tek başına beklemiyor. Sipariş vermiş olan diğer firmaların arasında J.B. Hunt, Meijer, DHL ve Titanium Transportation da bulunuyor. Ancak Tesla'nın bu kamyonları ne zaman üretmeye başlayacağından henüz kimsenin emin olmadığı söylenebilir. Tahminlere göre çalışmalara 2019 yılında başlanabilir ancak Tesla'nın Model 3 üretiminde yaşadığı sıkıntılar düşünülürse, bunun ne kadar gerçekçi bir tahmin olduğunu söylemek mümkün değil.
Şimdiden yollarda görüntülenmiş olan Semi, kamyon endüstrisini ciddi bir şekilde etkileyebilir. Aracın taşıma yaparken 800km menzile sahip olduğu söyleniyor ve Tesla, bu kamyonun bakımı en kolay kamyonlardan biri olduğunu iddia ediyor. Kamyonun dikkat çeken bir diğer özelliği ise, bazı kamyoncular tarafından garip olarak karşılanan bir şekilde merkezi bir sürücü koltuğuna sahip olması.
Giriş seviyesi 500 kilometrelik bir aracın fiyatı 150.000 dolardan başlayacak ve daha uzun menzilli modeller 180.000 dolar civarına sunulacak. Şu anda her iki model için de 20.000 dolar ödenerek ön sipariş verilebiliyor ve bunun anlamı da PepsiCo'nun siparişleri için 2 milyon dolar ödediği...
Levent Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
''Kamyonun dikkat çeken bir diğer özelliği ise, bazı kamyoncular tarafından garip olarak karşılanan bir şekilde merkezi bir sürücü koltuğuna sahip olması.'' Bunun sebebi Dünya'da sağdan ve soldan akan trafik için sürücü koltuğunu merkeze alarak sorunu çözmek. Tesla siparişlerden aldığı ön siparişle finans sorununu aşmak istiyor. Semi uzun yol için umduğunu bulamaz, şehiriçi transport ve lojistik için tasarlanan yeni modeller rağbet görecek maalesef Tesla model ve konsept değişikliğine gidecektir