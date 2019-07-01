Tetris de "Battle Royale" Oluyor!
35 yılı deviren efsane oyun Tetris, şimdi de battle royale çılgınlığına kapılarak geri dönüyor!
- Levent Öztürk
35'inci doğum gününden sadece birkaç hafta sonra Tetris, yeni bir battle royale oyunu ile mobile geliyor. N3TWORK ve The Tetris Company Inc. tarafından yapılan duyuruda, Dünya genelinde mobil cihazlar için Tetris oyunları geliştirmek amacıyla ortaklık kurulduğu söyleniyor.
Bu ortaklığın ilk oyunu olması beklenen Tetris Royale, 100 oyunculuk "çatışma modunu" içerecek. Oyuncular her sezonda liderlik sıralamalarında üst sıralar için yarışacaklar. Bunun Switch için sunulan Tetris 99'a çok benzediği söylenebilir ancak özel bir konsola ihtiyaç duymayacağından dolayı çok daha fazla oyuncuya ulaşma potansiyeline sahip.
Klasik modu ise oyuncuların kişiselleştirme seçenekleri ve güçlendirmeler gibi ödüller kazanabilecekleri günlük mücadeleleri içeriyor. Oyun, binlerce oyuncuyla devasa günlük yarışmalar sunacak ve saatlerce hazırlık yapabileceğiniz bir de tek kişilik Marathon modu bulunacak.
Tetris Royale şu anda iPhone, iPad ve Android için gelişim aşamasında ve beta testinin bu yılın ilerleyen dönemlerinde başlaması bekleniyor. Oyunun resmi olarak yayımlanması için 2020'ye kadar beklememiz gerekebilir ancak ortak firmalar, Tetris Royale'in sadece bir başlangıç olduğunu söylüyor.
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