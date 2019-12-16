Thanos hakkındaki dedikodular kafa karıştırıyor!

Avengers: Endgame'in ardından pek çok teori ortaya atıldı. Elbette bu teorilerin doğruluğunu ve yanlışlığını teyit etmek, şimdilik mümkün değil. Lakin Marvel yetkilerinin yayınladığı son mesaj çok daha fazla sorunun ortaya çıkmasına vesile oldu.
Bilindiği üzere Tony Stark (Iron Man), Avengers: Endgame'in sonunda parmaklarını şıklatıp; Thanos ve ordusunun varoluştan silinmesini sağlamıştı. Elbette bu fedakarlık, Marvel Comics-Disney ortaklığının geleceğini değiştirmişti. Bazı kahramanlar düşmüş, bazıları ise güç içerisinde yükselmişlerdi.
Peki, kahramanların en büyük düşmanı Thanos gerçekten de öldü mü? Birçok sinema tutkunu buna inanmıyor. The Art of Marvel Studios' Avengers: Endgame resmen yayınlandı ve Thanos'un geri dönebileceği hakkındaki dedikodular, sislerin arkasından çıkıp gerçeklik perdesine yakınlaştı.
Avengers: Endgame'in silinen sahnelerinde Doctor Strange'in akıl hocası eski Sorcerer Supreme (Yüce Büyücü), "Sonsuzluk taşlarının, ölenleri asla geri getiremeyeceğini" vurguluyor. Varoluştan silinenler ise, Sonsuzluk Eldivenini kullanabilecek ölçüde kudretli bir varlık tarafından geri getirebiliyor.
Marvel Stüdyoları Başkan Yardımcısı Louis D'Esposito, The Art of Marvel Studios' Avengers: Endgame'de bu iddiaları bizzat doğruluyor. Louis D'Esposito, "Ölüler, Sonsuzluk Taşları sayesinde bile geri gelemez. Ne var ki, parmaklar şıklatılarak ortadan kaybolan varlıklar için daima bir arka kapı var" ifadelerini, söz konusu eserde paylaşıyor.
Sorcerer Supreme unvanını elinde bulunduran Stephen Strange'in bile ölümün ötesini göremeyeceği defalarca vurgulandı. Strange, "Zaman Taşını" elinde bulundursa bile kozmik dengeleri bozabilecek seviyede değil. Tony Stark, Ölüm'ün karanlık topraklarında yürüdüğü için, onu geri getirebilecek bir güç (Filmlerde, muhtemelen hiç adı geçmeyecek The One Above All hariç) mevcut değil. Lakin Infinity Stones'u ele geçiren ve kullandıktan sonra hayatta kalabilecek bir figür, çoklu-evrenlerin baş belası Thanos'u geri getirebilir.
Daha önce de vurguladığımız gibi, bunların çoğu spekülasyon ve tutkunlar tarafından ortaya atılan teoriler. Ne var ki, ölenlerin asla geri gelemeyeceği, lakin taşlar tarafından tozlara karışanların, kurgu evrenlerde geri gelebileceği kristal kadar berraklaştı.
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