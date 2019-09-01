Thanos ve Darkseid Karşı Karşıya Gelirse Ne Olur?
Marvel evreninin en baş belası kötüsü Thanos ve DC Evreni'ninde Adalet Birliğini yerden yere vuran Darkseid kapışırsa kim kazanır?
- Barış Terun
Thanos, artık sinema tutkunu herkes tarafından tanınıyor. Lakin çizgi-roman evreninde Thanos, DC'nin Darkseid'ın bir kopyası konumunda. 1970'li yıllarda Jack Kirby, Darkseid'den ilham alarak Thanos'u yarattı. İkilinin fiziksel yapıları da birbirlerine çok benziyor.
Peki Avengers evrenini yerle-yeksan eden Thanos, DC'nin kahramanlar takımının baş düşmanı Darkseid'i yenebilecek kapasitede mi? İnternette dolaşmaya başlayan fan teorileri, bunun cevabını "hem hayır, hem de evet" şeklinde veriyor. Thanos, Sonsuzluk Eldiveni ve Sonsuzluk Taşları ile güçlenirse Darkseid'i kolayca mağlup edebilir. Ancak ikili, saf güçleriyle ortaya çıkarsa Darkseid her açıdan daha üstün.
Justice League filminde SteppenWolf, "Darkseid için!" ibaresini kullanmıştı. Darkseid, Superman'i paspas edecek derecede güçlü bir karakter. Darkseid "Yeni Tanrılar" sınıfında yer alıyor. Ölümsüzlük, evrendeki her hastalığa karşı bağışıklık, iyileşme gücü, gezegenleri hareket edebilecek kuvvet ve Superman seviyesinde hatta onu aşan fiziksel güç, Superman'i ışık hızında yakalayabilen refleksler gibi muazzam yeteneklere sahip. Lakin karakterimizin en büyük gücü, "Omega Beam" adı verilen ve gözünden çıkan ışınlar. Darkseid, Batman'in ölümüne (gerçi Batman geri döndü) sebep olan karakterdi. Darkseid,çizgi romanlarda, tüm Justice League'i birden kez yere çaldı.
Kısacası Warner Bros. kozlarını doğru oynasaydı, Darkseid muhteşem bir kötü karakter olabilirdi. Lakin öyle veya böyle; Darkseid ile tanışmak için Justice League'in ikinci filmini ya da yeniden çevrimini beklemek zorundayız. Kısa bir özet geçmek gerekirse Darkseid, eldivensiz bir Thanos'u kolayca alt edebilecek güçlere sahip.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın