The Batman Filminde Tartışılan Sürpriz!
2021 yılında gösterime girmesi beklenen yeni filmde Batman'i canlandıracak kişi, karakterin hayranları tarafından pek de hoş karşılanmadı!
- Barış Terun
Warner Bros, Ben Affleck ile ciddi anlaşmızlıklar yaşamış ve Affleck'in sözleşmesini "alkol sorunları" olduğu gerekçesiyle iptal etmişti. Oysa ki Ben Affleck, Christian Bale'in yer aldığı "Dark Knight" üçlemesinden beri, en iyi çizgi roman uyarlaması figürlerinden biri olmuştu. Ben Affleck, Batman'in inanılmaz zekasını, geleceğe dair muazzam fikirlerini ve hatta "hiç gülümsemeyen, soğuk karakterini" sinemaya başarı ile yansıttı. Çoğu hayran, Ben Affleck'i, Oscar ödüllü oyuncu Christian Bale'in bile ötesinde tasavvur etti.
Ben Affleck yönetmenlik ve yapımcılık alanında Oscar ödülü kazanan bir isim. Bununla birlikte yeni Batman'i canlandıracağı açıklanan Robert Pattinson, bu özelliklerden hiçbirine sahip değil. The Twilight (Alacakaranlık) serisi ile hayatımıza dahil olan ve eleştirmenler tarafından pek de beğenilmeyen Pattinson; Cosmopolis, The Lighthouse, High Life gibi filmlerindeki rolleriyle ise sinema tutkunlarından tam not almıştı.
Yine de; Robert Pattinson'un fiziksel olarak Batman rolüne uygun olduğunu söylememiz çok zor. Batman, uzun boylu ve son derece güçlü bir karakterken; Pattinson sadece ama sadece uzun boyluluk kriterini karşılıyor. Batman karizması ile öne çıkan bir figür ama Robert Pattinson bu özelliği karşılamaktan da uzak. Umarız DC Comics - Warner Bros ortaklığı yeni bir hataya imza atmamıştır...
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