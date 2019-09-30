The Batman Hakkında Şaşırtan Haber!

Merakla beklenen kült süper kahraman filmi The Batman hakkında, oldukça ilginç bir gelişme var!

  • Barış Terun
The Batman Hakkında Şaşırtan Haber!

DC hayranı pek çok film tutkunu, yeni çekilecek The Batman'in Genişletilmiş DC Sinematik Evreni'ninde yer almasını bekliyordu. Görünüşe göre bu pek de mümkün olmayacak. 2013 yılında, Man of Steel filmi ile şekillenen ve 6 film ile hayata geçen DC Sinematik Evreni, istenen başarıları elde etmekten uzak kaldı. Marvel serileri DC serilerini çok ciddi anlamda geride bırakmayı başardı. Şimdi de Batman'in ayrılığı söz konusu.

Ben Affleck'in ayrılığından sonra 2021 yılındaki The Batman filmininde Alacakaranlık filminden tanıdığımız Robert Pattinson'ı göreceğiz. Matt Reeves (Kendisini Maymunlar Cehennemi'den tanıyoruz) ise yönetmen koltuğunda oturacak.

Söylentilere göre; The Batman'de Bruce Wayne'nin geçmişi konu alınacak ve karakter doğrudan DC evreninde yer almayacak. 

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