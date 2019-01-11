The Batman hakkındaki detaylar açığa çıkıyor!
Warner Bros, Justice League'de yaptığı hataları "The Batman"de tekrarlamamaya kararlı.
Çizgi roman dünyasının kült karakteri Batman, 1940'lı yıllardan beri büyük başarılar elde etti. Superman ile birlikte çizgi roman evreninin en popüler süper kahramanı olan Batman, diğer karakterlerden farklıydı: Karanlık Şövalye'nin hiçbir süper gücü yoktu. Gerçekçilik faktörüne, Bruce Wayne'in trajik hikayesi de eklenince halkın büyük kısmı tarafından sevildi.
"Hiçbir süper güce sahip değil" ibaresini biraz irdeleyelim. Batman, Lex Luthor ile birlikte DC Comics'in en zeki karakteri ve fotografik hafızaya(Gördüğü her şeyi hatırlayabiliyor) sahip. Bu da ona "World's Greatest Detective" yani Dünya'nın En Muhteşem Dedektifi" ünvanını kazandırıyor. Bruce Wayne buna ek olarak; gezegendeki hemen hemen tüm dövüş sanatlarında uzmanlaşmış ve üst düzey teknolojiye sahip pek çok oyuncağa sahip.
Batman, 1960'lı yıllarda TV'ye uyarlandı. 1989 yılında Tim Burton'un yönetmenliği ile beyaz perdede de büyük başarı elde etti. Söz konusu başarı; Batman Returns, Batman Forever ve Batman and Robin filmlerinin çekilmesine olanak tanıdı.
Christopher Nolan, çok daha modern ve gerçekçi yaklaşımı ile 2005 yılında Batman Begins ile bir reboot'a imza attı. Heath Ladger'ın Oscar ödülü kazandığı devam filmi The Dark Knight, eleştirmenler tarafından tarihin en iyi eserlerinden biri kabul edildi. The Dark Knight Rises da bolca ödül kazandı. Uzmanların çoğu, üçlemeyi "en iyi süper kahraman serisi" olarak kabul ediyor.
Kara Şövalye, 2016 yılında vizyona giren Batman v Superman ile yine ve yeniden karşımıza çıktı. Bu kez Batman'i Ben Affleck'i canlandırıyordu. Affleck'in performansı övülse de, yapım istenen başarıyı elde etmenin uzağında kaldı.
Kartlar bir kez daha dağıtılıyor. Warner Bros'tan geçtiğimiz günlerde sızan bilgilere göre yeni Batman filminin çekimleri 2019 Kasım ayında başlayacak. Daha önce yapılan açıklamalarda Ben Affleck'in hem yönetmenlik hem de baş rol ünvanını üstleneceği duyurulmuştu. Lakin Ben Affleck yönetmenlik görevinden vazgeçti ve Maymunlar Cehennemi'nden tanıdığımız Matt Reeves başa geçti. Dedikodulara göre Affleck, Batman'ı canlandırmaktan da vazgeçti. Bu kararın arkasındaki detaylar da açığa çıkıyor. Matt Reeves, daha genç bir aktörün Batman'i canlandırmasını istiyor. Elbette bu ne doğrulandı, ne de yayınlandı Affleck ve Matt Reeves arasında ciddi bir tartışma yaşandığı da iddialar arasında. Warner Bros, Matt Reeves'in tarafını tutuyor ve oyuncu kaprislerine izin vermiyor gibi... Kısacası, dev stüdyo geçmişteki hataların tekrarlanması istenmiyor.
The Batman'in 2020 yılının son çeyreğinde gösterime girmesi bekleniyor. The Batman; Aquaman'in muazzam başarısına yakın bir performans gösterirse, DC Comics-Marvel yarışında DC öne geçebilir.
Barış Terun
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