'X The End Time' filminin oyuncuları Türkiye'ye geliyor

Hollywood'un dünyaca ünlü oyuncuları, Türk asıllı senarist ve yapımcı Sean GK'in yönetmenliğinde çekilecek 'X- The End Time' adlı film için Türkiye'ye gelecek.
Terminatör filmiyle tanınan oyuncusu Kristanna Loken, Testere filminin dedektifi Costas Mandylor ve Tom Tidiman'ın başrollerini üstlendiği filmin bazı bölümleri İzmir ve İstanbul'da çekilecek. Filmde ayrıca Wilma Elles de rol alacak.
2021 yılında vizyona girecek olan X The End Time filminin çekimlerinden sonra ise ünlü oyuncuların İzmir'deki tarihi ve ünlü mekanları ziyaret edeceği ifade edildi.
Bilim kurgu, dram ve gerilim türündeki filmle ilgili diğer detaylar ise henüz netleşmedi.
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