'X The End Time' filminin oyuncuları Türkiye'ye geliyor

Sean GK tarafından yazılan ve yönetilecek olan X The End Time filmi için Hollywood yıldızları, Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. 2021 yılında vizyona girecek olan filmin bazı bölümleri İzmir ve İstanbul'da çekilecek...