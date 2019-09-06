The It 2 İçin Eleştirmenlerden İlk Puanlar Geldi!
Stephen King'in efsanevi eserinden uyarlanan The It'in ikinci filmi olan The It: Chapter Two, eleştirmenlerden ilk puanlarını aldı!
- Barış Terun
Stephen King'in Hayvan Mezarlığı ve Kara Kule ile birlikte en popüler eseri The It'in (O) ikinci film uyarlaması, profesyonel eleştirmenler için gösterime girdi. Stephen King'in belki de Crimson King'ten (Kızıl Kral) sonraki en şeytani (Crimson King zaten Şeytan'ın ta kendisi olarak kabul ediliyor) ve güçlü varlığı kabul edilen Pennywise geri döndü; eleştirmenlerden geçer not almayı başardı. The It: Chapter Two, Rotten Tomatoes'daki eleştirmenlerden 80/100 puan elde ederken, Metacritic ise daha cimri davranarak 60/100 puanını layık gördü.
Stephen King'in 1986 yılında kaleme aldığı The It, bir neslin palyaçolardan korkmasına neden oldu diyebiliriz. Çocukların ruhlarıyla beslenen Pennywise, her 27 yılda bir koza döneminden geçiyordu. Bu 27 yıllık dönemde "The Losers Club" tarafından alt edilse ve ruhlar kurtulsa da, tamamen yok edilemedi ve geri döndü.
It: Chapter One'da Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard (Stranger Things) Richie Tozier, Jack Dylan Grazer (Shazam!), Jeremy Ray Taylor, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Mike Hanlon, ve Sophia Lillis gibi isimler yer almıştı. Kaybedenler Kulübü'nün 27 yıl sonraki hallerini ise James McAvoy, Bill Hader, James Ransone, Jay Ryan, Andy Bean, Isaiah Mustafa ve Jessica Chastain gibi isimler canlandırıyor.
Yapım gün itibariyle (6 Eylül 2019), ülkemizde de gösterime girecek. Pennywise; Randall Flag, Kızıl Kral gibi fenomen kötülere benzer şekilde yeniden karşımıza çıkarken, yapımın aşırı şiddet dolu yapısı belli kesimlerden eleştiri alabilir.
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