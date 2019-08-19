The It 2, Vizyona Girmeden Şova Başladı!
Stephen King'in efsanevi eserinin ikinci uyarlaması, henüz vizyona bile girmeden kayda değer başarılar etmeye başladı bile!
- Barış Terun
The It 2 (O 2) 5 Eylül 2019 tarihinde gösterime girecek. Serinin ilk filmi 2017 yılının Eylül ayında gösterime girmiş ve her açıdan büyük başarılara imza atmıştı. Sadece ve sadece 35 milyon dolarlık yapım bütçesine sahip ilk film, kısa süre içerisinde 700 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde etti.
Variety'e göre It Chapter Two'nun başlagınç haftasında "ön bilet satışları ile birlikte" 100 milyon dolarlık seviyesinde gişe hasılatı elde etmesi bekleniyor. It Chapter Two'nun oyuncuları arasında; Bill Scarsgard, X-Men serisinin yıldızı James McAvoy, Finn Wolfhard, Jessica Chastain, Sophia Lillis, Bill Hader, Jack Dylan Grazer, Jake Wearvy, Jay Ryan, Troy James, Owen Teague, Andy Bean, Jeremy Ray Taylor, Jackson Robert Scott, Connor Smith, Elena Khan gibi isimler yer alıyor. Yapımın yönetmenliğini ise Andy Muschietti üstleniyor.
Yapımda çocukluğunda kötülüğün vücut bulmuş hali olan Palyaço Pennywise'ı alt etmeyi başaran "Kaybedenler Kulübü", 27 yıl sonra, Stephen King'in kurgusal evrenindeki Crimson King (Kızıl Kral) ve Randall Flag'den (Siyah giyimli adam) sonraki evrenin en karanlık gücü ile savaşmak için kasabalarına geri dönme kararı alıyor.
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