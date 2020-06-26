The Last of Us Part 2'ye yeni bir DLC gelecek mi? Neil Druckmann açıkladı

Naughty Dog'un ustalık eseri olan The Last of Us Part 2 geçtiğimiz günlerde PlayStation 4'te oyuncuların beğenisine sunulmuştu. Satışlar açısından başarılı olsa da oyun eleştirmenleri tarafından hikaye açısından eleştirildi. The Last of Us Part 2 inceleme puanları ile oyuncuları ikiye böldü.
PlayStation 3 oyun konsollarında ilk kez 7 sene önce karşımıza çıkan The Last of Us'ın yeni oyunu The Last of Us Part 2, 19 Haziran'da satışa sunulmuştu ve yüksek satış rakamları ile dikkat çekmişti. Oyuncular daha oyunu oynamadan 0 ve 1 puan vermeye başladı. Aylar öncesinden oyunun konusunun sızması oyuncuların beklemediği bir konuyla karşılaşacağını göstermişti. Bu yüzden oyunun konusunu beğenmeyenler oyunu oynamadan olumsuz puanlama yaptı.
Oyuncular, oyuna yeni bir DLC veya çok oyunculu mod gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Oyunun Kreatif Direktörü ve Naughty Dog Başkan Yardımcısı Neil Druckmann, şu an için DLC yayınlamak gibi bir planları olmadığını bildirdi.
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