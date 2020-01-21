The Lord of The Rings: Gollum Yolda

Dünyanın en popüler fantastik-edebiyat eserinin iddialı yeni oyunu yolda. Yapım, oyun dünyasında fırtınalar estirmeye aday!

  • Barış Terun
The Lord of The Rings: Gollum Yolda

Lord of The Rings (Yüzüklerin Efendisi) serisinin hem edebiyat, hem sinematik hem de birbirinden güzel oyunlar açısından elde ettiği başarılar akıl almaz seviyede. Özellikle üçlemenin son filmi, fantastik-edebiyat türünde olmasına rağmen piyasadaki tüm Oscar ödüllerini slip süpürmeyi başardı.

Orijinal eserlerden çok saptığı için eleştirilen yönetmen Peter Jackson, The Lord of The Rings üçlemesinin başarısı üzerine öncü seri Hobbit'i de izleyicilerin beğenisine sundu. Her ne kadar Hobbit üçlemesi gerek uzmanlar, gerek eleştirmenler hatta gerekse izleyiciler tarafında Yüzüklerin Efendisi'nin gerisinde kalmakla suçlansa da; yapımcı stüdyoya ciddi para kazandırdı.

The Lord of The Rings: Gollum oyunu ise, ciddi ticari başarılar elde etmek üzere geliştirildi. Oyun, 2021 yılında başta PC olmak üzere üst düzey konsollarda piyasaya sürülecek. Oyunda, Gollum'un doğrudan yönetilmesi beklenmiyor lakin Gollum'un Mordor'dan kaçış hikayesi ve Orta-Dünya'da yarattığı karmaşaya değiniliyor. LOTR'un son oyununda ölümsüz Elf savaşçılarından, kahraman Numeoran ırkına pek çok figür hayat bulunuyor. Üstelik aralarında Gandalf, Saruman ve Radagast gibi kült figürler de canlandırılabiliyor.

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