The Nun, "Korkuttuğu" İçin YouTube'dan Yasak Yedi!
The Nun viral reklamı, YouTube'un "şok edici içerik" politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle yasaklandı!
Conjuring evrenindeki beşinci film olan The Nun, beyaz perdede sahnelenmek üzere ve yeni filmle ilgili çeşitli reklam filmleri dönmeye başladı. Eylül ayında sinemada olacak olan The Nun, elbette viral reklamlarla da boy gösteriyor ve bunlardan biri -ki oldukça şok edici- YouTube'da da yayınlanmış durumda. Ancak The Nun'a YouTube tarafından yasak gelmekte gecikmedi.
The Nun filminin YouTube'da yayınlanan yeni viral reklamı, gerçekten şok edici. (İnanmayanlar, sesi açıp bu videoyu izleyebilir elbette.) Özellikle karşınıza ne çıkacağını farkında olmaksızın izleyenler tarafından korkutucu bulunan bu viral reklam, çok geçmeden YouTube'dan kaldırılmış. Zira bu görüntü, YouTube'un "şok edici içerik" politikasını ihlal ediyor.
Yalnızca 7 saniyelik bir tanıtım videosundan oluşan viral, elbette her ne kadar YouTube tarafından resmi hesaptan kaldırılmış olsa da, farklı kullanıcılar tarafından yüklenmeye devam edebiliyor.
Ercan Uğurlu
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