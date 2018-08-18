The Nun, "Korkuttuğu" İçin YouTube'dan Yasak Yedi!

The Nun viral reklamı, YouTube'un "şok edici içerik" politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle yasaklandı!

The Nun, "korkuttuğu" için YouTube'dan yasak yedi!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

HONOR 10 FIRSATI!

BAYRAMDA İHTİYACINIZ OLAN TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Apple'ın Gözlüğü Çok Yakın Olabilir!
İşte İnteraktif Video Bazlı Simülasyon Uygulaması
Galaxy Note9'a Geçiş Yapmak Çok Kolay
AMD Ryzen Threadripper 2990WX'ten 6GHz Rekoru!
StarVR One, Firmalara Tanıtıldı

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir