The Rise Of Skywalker Beklentileri Karşıladı mı?

Efsanevi bilim-kurgu kültünün yeni üçlemesinin son filmi, 20 Aralık 2019 itibariyle, "dünya çapında" gösterime girdi. Star Wars: The Rise of Skywalker'ın kayda değer bir başarı elde edeceği düşünülse de gelen bazı veriler, pek de hoş olmayan sürprizler yaşanabileceği yönünde.
Star Wars: The Rise of Skywalker; Avengers: Endgame, The Force Awakens, The Last Jedi ve Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2'den sonra, "en iyi ilk gün başlangıç hasılatını" elde etmeyi başardı. Yapım, ön satışları bir kenara koyarsak çok kısa zamanda 56 milyon dolar gişe hasılatına erişti.
Bununla birlikte eleştirmenler; yeni film hakkında farklı görüşlere sahip. Star Wars'un son filmi, Rotten Tomatoes'un 341 uzmanından 57/100 puana layık görüldü. Seyirci değerlendirmelerinde ise bu değer 62/100 seviyesine yaklaştı. Metacritic uzmanları ise yapıma 54/100 puanını layık gördü.
Chicago Sun Times'ın sinema eleştirmeni Richard Roeper, esere 4 üzerinden 3 puan verdi. Roeper, "Star Wars: The Rise of Skywalker, bir kült olmanın uzağında kalsa da; sağlam, görsel efekt zengini ve kalp ısıtan bir macera" açıklamasında bulundu.
Forbes'ten Scott Mendelson ise bu kadar bonkör değil. Mendelson, "Söz konusu yapım, tüm öncülerinden daha zayıf. Yeni film; zarif ama öncü filmler kadar heyecanlı değil" yorumunda bulunuyor.
En ağır eleştiri ise San Francisco Chronicle yazarı Mick LaSelle'den geliyor. LaSelle, "Star Wars: The Rise of Skywalker, kült eserin hayranlarının zihnine sızmaya niyetli. Bence filmin yüzde 75'i tutarsız ve hayal kırıklığı yaratacak seviyede. Yine de yeni üçlemeye veda etmek amacındaysanız, Rise of Skywalker'ı izleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Kısacası gerek eleştirmenler, gerekse izleyiciler son Star Wars hakkında kesin bir karara varamadı. Size önerimiz, filmi izleyip kendinizin karar vermesi yönünde olacak.
Rise of The Skywalker'ın kadrosunda; Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong'o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran, Ian McDiarmid ve Billy Dee Williams gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.
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