The Rise of The Skywalker Hakkında Heyecan Verici Açıklama!
Star Wars serisinin beklenen son filmi The Rise of The Skywalker hakkında heyecan verici bir açıklama geldi. Hem de doğrudan yapımcısından...
- Barış Terun
Star Wars: The Last Jedi'ın pek de olumlu eleştiriler alamamasının ardından, Lost ve Star Trek'ten tanıdığımız J.J. Abrams birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu. J.J. Abrams, Entertainment Weekly'e çarpıcı bir röportaj verdi.
Star Wars'un yaratıcısı George Lucas'a, yaptığı eleştirilerle ilgili cevap veren J.J Abrams, "Ne yazık ki serinin hayranları, özellikle son filmde efsanenin alt üst olacağını düşünüyorlar. Onlara kızmıyorum. Üstelik Star Wars IX: The Rise of The Skywalker'ın beklentileri fazlasıyla karşılayacağını vurgulamak isterim. Hiçbir şeyi batırmadık. Aksine efsaneyi bir adım öteye çalışmak için elimizden geleni yaptık. Filmi izleyenler, sonuçtan fazlasıyla memnun kalacaklar ve memnuniyetlerini paylaşacaklar" ifadelerini, sosyal medya üzerinden paylaştı.
"Yeni seri için tatminkar bir son hazırladık. Eminim ki eleştiri yerine, övgü mesajları yağacak. Orijinal serinin karakterleri ile yeni serinin kahramanları büyük bir savaşta karşılaşacaklar" ibaresi de; Lost, The Rise of Skywalker, Star Trek üçlemesi, Castle Rock ve Fringe'in yapımcısı J.J Abrams'ın bizzat kendisinden geliyor. Kısacası son derece ilginç bir filmin yolda olduğunu söyleyebiliriz. Son film, 2019 yılının Aralık ayında gösterime girecek.
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